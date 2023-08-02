للتسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023.. عبر هذا الرابط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات - تنسيق المرحلة الأولى 2023 - لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى اعتباراً من يوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023 وذلك وفقا للحد الأدنى.

تنسيق المرحلة الأولى 2023

تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الالكتروني: -

القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.digital.gov.eg يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق . سوف يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام.

تنسيق الجامعات 2023

مواعيد إدخال الرغبات

عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات:

يتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة .

ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الالكتروني:

معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة

الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

مزايا خدمة التنسيق الالكتروني