جامعة عين شمس تنافس بمرشحتين على جوائز لوريال يونسكو مصر من أجل المرأة

أعلن مكتب الجوائز بجامعة عين شمس التابع لقطاع الدراسات العليا أن الجامعة تنافس هذا العام على جائزة لوريال يونسكو مصر من أجل المرأة في العلم 2023.

وقد تم إغلاق باب الترشح لجوائز لوريال يونسكو مصر من أجل المرأة في العلم 2023، وذلك في 30 يوليو 2023 ، https://www.forwomeninscience.com/challenge/show/62





ويأتي الترشيح لجائزة L’Oréal UNESCO For Women in Science Egypt Young talents program fellowships بعدد اثنين من المرشحات اللاتي استوفين جميع بياناتهم للجائزة على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز في مجالاتها المختلفة وجميع متطلبات الترشح والمتابعة مع مكتب الجوائز في جميع الإجراءات والخطوات وتم تقديم جميع أشكال الدعم الفنى لهم من خلال مكتب الجوائز وجميع فريق العمل المعاون حتى الحصول على خطابات الترشح المعتمدة من معالي رئيس الجامعة ورفع جميع المتطلبات على موقع الجائزة ، وقد كانت المشاركات بعدد 2 مرشحات من كلية البنات، بمتابعة وجهود متميزة من إدارة الكلية مع مكتب الجوائز .

لقراءة التفاصيل كاملة من خلال الرابط التالي:

https://www.asu.edu.eg/ar/6591/news/

للتواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس لتقديم الدعم الفنى عبر البريد الإلكتروني:

[email protected]

وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز يتم التعبئة للرابط

https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply