حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع

أصدر المكتب الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من 29 يوليو وحتى 4 أغسطس وكان على النحو الآتي:



1) افتتح د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عدة مشروعات تعليمية وإدارية بجامعة مطروح، وأشاد الوزير بالتطور الكبير الذي شهدته جامعة مطروح خلال فترة وجيزة، موجهًا الشكر لرئيس الجامعة وقياداتها وكافة العاملين على الجهد المُتميز الذي ارتقى بالجامعة.



2) عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووافق المجلس فى اجتماعه على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024، والذي يبدأ السبت 30 سبتمبر 2023، كما وافق على فتح باب التسجيل لامتحانات الدبلومات والمعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية "نظام الثلاث سنوات" والمدارس الثانوية الفنية "نظام الخمس سنوات" والمعاهد الفنية "نظام السنتين بعد الثانوية" للقبول بكليات (التجارة - الهندسة - الحقوق - الزراعة) بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2023/2024 وذلك بداية من يوم الثلاثاء الموافق 1/8/2023.



3) وافق المجلس الأعلى للجامعات في جلسته عن فتح باب التسجيل لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية "نظام الثلاث سنوات" والمدارس الثانوية الفنية "نظام الخمس سنوات" والمعاهد الفنية "نظام السنتان بعد الثانوية" للقبول بكليات (التجارة – الهندسة – الحقوق – الزراعة) بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2023/2024 وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1/8/2023، على أن يتم غلق الموقع الإلكتروني قبل موعد الامتحانات بخمسة أيام.

4) افتتح د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عددًا من مشروعات التطوير بمستشفيات جامعة بنها، منها منظومة الغازات الطبية وتنك الأكسجين الحديث بسعة 20 ألف لتر بتكلفة 23 مليون جنيه؛ كما قام الوزير بافتتاح المرحلة الأولى والثانية من مبنى العمليات الموحدة، بتكلفة 89 مليون جنيه، ويضم المبنى 17 كبسولة جديدة، وتم إعداده وتجهيزه وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وأشاد د.أيمن عاشور بأعمال التطوير التي تشهدها مستشفيات جامعة بنها؛ والتي تُسهم في أداء رسالتها على النحو المنشود.



5) ترأس د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، ووافق المجلس على التوجيه بالتحول لنظام الساعات المعتمدة بحد أقصى العام الأكاديمي 2024/2025، والتقدم بلوائح البرامج الجارية أو الجديدة إلى لجنة القطاع التكنولوجي.



6) استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، السيد/جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة، والوفد المُرافق له؛ لبحث تعزيز التعاون المُشترك والتعليم عبر الحدود بين الطرفين، وأشاد الوزير ببرامج التعاون المشتركة الناجحة بين الطرفين في الآونة الأخيرة، وتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين مشيدًا بتجربة الجامعات البريطانية في مصر، معربًا عن تطلع مصر لمزيد من التعاون، وكذا العمل على توفير كل عوامل النجاح لها لضمان استمراريتها، وتدعيم الشراكة بين الجامعات المصرية والبريطانية.

7) افتتح د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، فعاليات ورشة عمل لمحرري التعليم العالى حول "استخدام وسائل الإعلام في تعزيز المساواة بين الجنسين في التعليم العالي"، والتي تعد إحدى مراحل مشروع "استخدام وسائل الإعلام المختلفة لتعزيز المساواة بين الجنسين وإبراز دور الشخصيات التي لها إسهامات فاعلة بالمجتمع.



8) عقد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماع لدراسة التعاون بين مراكز التميز بجامعتى القاهرة والإسكندرية، وإمكانية عقد تحالفات بين مراكز التميز بتلك الجامعتين بهدف الاستفادة من إمكانيات مراكز التميز بالجامعتين، على أن تقوم الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتنفيذ المشروعين من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وأكد الوزير على أهمية مراكز التميز بالجامعات المصرية في إجراء الأبحاث التطبيقية عالية الجودة، والمساهمة في التدريب وتشجيع الابتكار، خاصة فى المجالات الحيوية ذات الأهمية لمواجهة تحديات التنمية.