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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كليات ومعاهد تضمن لك وظيفة حكومية بعد التخرج بـ تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023 ، مع تزايد الطلب على العمالة المؤهلة في الأسواق المصرية، أصبح من الضروري أن توفر الجامعات تعليمًا عالي الجودة يتوافق مع متطلبات سوق العمل ،ويتسارع طلاب الثانوية العامة علي الكليات التي توفر فرص عمل حقيقة بعد التخرج مباشرة في تنسيق الجامعات 2023.

وانطلق اليوم موقع تنسيق الجامعات التسجيل في المرحلة الأولى بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء موقع التنسيق الإلكتروني “تنسيق الجامعات 2023 ” في تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتباراً من يوم السبت الموافق 5/8/2023  وحتى يوم الأربعاء  الموافق 9/8/2023 .

وفقا للحد الأدنى، لشعبة علمي علوم 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر والتي تشمل 22304 طالب، بينما شعبة علمي رياضة 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، بإجمالي 15013 ، 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر بإجمالي 74923 طالب

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كليات ومعاهد تضمن لك وظيفة حكومية بعد التخرج في تنسيق الجامعات 2023 

 

ويحرص موقع صدى البلد لتلبية احتياجات طلاب الثانوية العامة من حيث معرفة كافة التفاصيل التي تخصهم في هذ المرحلة  ويسعي الكثير من طلاب الثانوية لمعرفة الكليات التي توفر فرص عمل حكومية بعد التخرج مباشرة وفي هذا التقرير ننشر الكليات والمعاهد التي توفر فرص عمل بعد التخرج


الكليات والمعاهد المرتبطة بالقطاعات الصحية تضمن للطلاب من خريجيها وظيفة بعد التخرج، بسبب التكليف الإلزامى المرتبط بها وهي:

 

1- كليات الطب البشري.

2- كليات طب الأسنان.

3- كليات العلاج الطبيعي.

4- كليات ومعاهد الخاصة بالتمريض.

5- معهد فنى صحي.

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