لكم مرحلة خاصة بالتنسيق | التعليم العالي توجّه رسالة لهؤلاء الطلاب

أكد السيد عطا المشرف على أعمال مكتب التنسيق ورئيس قطاع التعليم بالتعليم العالي، أن الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية لهم مرحلة خاصة بهم في التنسيق بعد تنسيق الثانوية العامة .

وقال السيد عطا في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" جيميع الطلاب لهم مكان في التعليم العالي ".

وأضاف السيد عطا:" المجلس الأعلى للجامعات يجمع الأعداد المطلوبة في كل الكليات على مستوى الجمهورية وبناء على ذلك يتم تحديد الحد الأدنى للقبول بكل كلية ".

وتابع السيد عطا :" معامل التنسيق في كل المحافظات بها مرشدين لمساعدة الطلاب على تسجيل الرغبات ".