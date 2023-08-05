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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تنسيق الجامعات 2023 .. نصيحة عاجلة من التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة

التنسيق
التنسيق

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن إجراءات إتمام التنسيق أصبحت في منتهى اليسر والسهولة.

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وأضاف الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "وزارة التربية والتعليم قامت بحملة توعية خلال الأسابيع الماضية".

ووجه الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نصيحة للطلاب قائلا: "أنصح كل أبنائنا الطلاب بمراجعة الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العملي والموقع الإلكتروني أنهم سيجدون عدة أدلة إرشادية وعدد من الفيديوهات التي ستساعدهم على تتبع الخطوات لي تتم عملية التنسيق بمنتهى اليسر".

وناشد "عبد الغفار" الطلاب بضرورة الاطلاع على  الحملة الإعلامية للمركز الإعلامي للوزرة والتي قدم من خلالها عدد من الأدلة الإرشادية، والفيديوهات، ودليل عن الأخطاء الشائعة التي حدثت في الأعوام الماضية.

ودعا عبدالغفار الي الاحتفاظ بالرقم السري وعد التفريط به لان بعض الطلاب تم تغير رغباتهم دون علمهم بسبب التفريط في الرقم السري،  فضلا عن التشاور مع الأسرة، منوها إلى إمكانية تعديل الرغبات اكثر من مرة وحتى انتهاء وقت غلق المرحلة الاولي.

وشدد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على الطالب أن يدقق في اختيار الـ45 رغبة، ويتعامل بجدية مع كل الرغبات.

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