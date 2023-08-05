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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

استقبله الرئيس في العلمين| السيسي وعاهل البحرين يؤكدان أهمية التنسيق لمواجهة تحديات المنطقة

صدى البلد

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين.

تناول الزعيمان العلاقات الأخوية على مختلف الأصعدة بين مصر والبحرين، سياسياً واقتصادياً وتنموياً، والتي ترتكز على دعائم الأخوة والثقة، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والبناء والتنمية.

كما استعرض الزعيمان خلال لقائهم الأخوي عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وتم تبادل وجهات النظر والرؤى بشأنها، حيث تم تأكيد أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين الشقيقين، والدفع نحو استمرار العمل على تعزيز آليات العمل العربي المشترك، سعياً نحو صون حالة السلم والأمن في مواجهة شتى التحديات المتنوعة والمتصاعدة في المنطقة.‏

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