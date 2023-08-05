نيفين منصور توجه رسالة مهمة لطلاب الثانوية العامة بشأن التنسيق

وجهت الإعلامية نيفين منصور، رسالة لـ طلاب الثانوية العامة، قائلة :" كل طالب حصل على نتيجته بالثانوية العامة عليه حسن اختيار الجامعة التي سيلتحق بها، من خلال تسجيل الرغبات بمكاتب التنسيق".

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن اختيار نوع الدراسة الجامعية، أمر شديد الأهمية، ويجب أن يتم بنظرة موضوعية، من كل طالب مقبل على الجامعة.

ولفتت إلى أن الحياة ليست دراسة فقط، فيجب أن يتم النظر لـ سوق العمل، وما يحتاجه السوق، معلقة :" ربط الدراسة بسوق العمل أصبح ضرورة حتمية لصالح الجميع".

وأشارت إلى أن :" ربط الدارسة بسوق العمل، نضمن من خلاله مستقبل أفضل لـ أولادنا، ونضمن بذلك القضاء على البطالة".