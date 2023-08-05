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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 عبر هذا الرابط .. الآن

نماذج اجابات امتحانات
نماذج اجابات امتحانات الثانوية العامة 2023

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023 ، نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 على موقعها الرسمي على الإنترنت.

وللوصول إلى نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 ، يمكن لطلاب الثانوية العامة الآن الدخول على الروابط التالية :

نماذج اجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 “ الشعبة الادبية ”  


نماذج الاجابة الشعبة الادبية - الاسئلة الموضوعية
نماذج الاجابة الشعبة الادبية - الاسئلة المقالية
 

نماذج اجابات امتحانات الثانوية العامة 2023  “ شعبة علمي رياضة ” 


نماذج الاجابة الشعبة العلمية - رياضيات - الاسئلة الموضوعية
نماذج الاجابة الشعبة العلمية - رياضيات - الاسئلة المقالية
 

نماذج اجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 “ شعبة علمي علوم ”


نماذج الاجابة الشعبة العلمية - علوم - الاسئلة الموضوعية
نماذج الاجابة الشعبة العلمية - علوم - الاسئلة المقالية

 

تظلمات الثانوية العامة 2023 

كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب تظلمات الثانوية العامة 2023 من الخميس 3 أغسطس 2023 ولمدة اسبوعين .

وقالت وزارة التربية والتعليم أن رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 هو https://tazalom.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F 

ويتم التقديم على رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 على موقع الوزارة بعد تسديد الرسوم المقررة “200 جنيه لكل مادة” .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة أن يتم تحميل نماذج الأسئلة ونماذج اجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 لكل مادة على موقع الوزارة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن الإطلاع على أوراق إجابة الطلاب المتقدمين بـ تظلمات الثانوية العامة 2023 سيتم في مقر لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب 

وعلى جانب آخر .. اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة والتى من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ وتنتهى يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣.

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