قنصل عام الصين بالإسكندرية: العالم بحاجة إلى تعزيز التعددية وصون دور الأمم المتحدة لمواجهة التحديات

أكدت القنصل العام للصين بالإسكندرية شيوى مين، أن العالم، في ظل تصاعد الصراعات الجيوسياسية واتساع فجوة التنمية وتزايد التحديات العالمية، أصبح أكثر حاجة إلى التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتعزيز التعددية وصون مكانة المنظمة الدولية ودورها المحوري في الحوكمة العالمية.

وقالت القنصل العام الصيني، في تصريح لها اليوم الإثنين بمناسبة يوم الأمم المتحدة، الذي يوافق 24 أكتوبر من كل عام، إن المنظمة الدولية، على مدار 81 عاما منذ دخول ميثاقها حيز النفاذ عام 1945، اضطلعت بدور مهم في دعم السلام والتنمية، وأصبحت منصة محورية لا غنى عنها لتعزيز التعاون الدولي ومواجهة التحديات المشتركة.

وأضافت أن الصين، باعتبارها إحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة وأول دولة وقّعت على ميثاقها، تواصل دعم الدور المحوري للمنظمة في الشؤون الدولية، والالتزام بمبادئ ميثاقها، والعمل من أجل بناء السلام العالمي وتعزيز التنمية وصون النظام الدولي.

وأشارت شين مين إلى أن يوم 25 أكتوبر يوافق الذكرى 55 لاستعادة جمهورية الصين الشعبية مقعدها الشرعي في الأمم المتحدة، موضحة أن الجمعية العامة اعتمدت في 25 أكتوبر 1971 القرار رقم 2758، الذي أقر استعادة جمهورية الصين الشعبية جميع حقوقها في المنظمة، واعتبر ممثلي حكومتها الممثلين الشرعيين الوحيدين للصين لدى الأمم المتحدة.

ولفتت إلى أن مصر أيدت الصين بقوة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وصوّتت لصالح استعادة مقعدها الشرعي، مؤكدة أن هذا الحدث يمثل محطة هامة في تاريخ الصين والأمم المتحدة والعلاقات الدولية.

وأوضحت أن التحديات التي يشهدها العالم حاليا، من صراعات وتوترات جيوسياسية وتفاوت في مستويات التنمية، تستدعي تعزيز التنسيق بين الدول، وتوحيد الجهود الدولية، وتعبئة الموارد بصورة أكثر فاعلية، بما يدعم الحلول المشتركة ويعزز فرص تحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.

وفي سياق متصل، أشارت القنصل العام الصيني إلى منتدى الحوكمة العالمية في منطقة شيونغان الجديدة بمقاطعة خبي الصينية، الذي عقد تحت عنوان «استعادة الثقة وتعزيز التعاون: التحولات الكبرى التي يشهدها العالم وإصلاح وتطوير الحوكمة العالمية»، بمشاركة ممثلين عن الأوساط السياسية والاستراتيجية والأكاديمية وقطاع الأعمال والإعلام، إلى جانب قادة شباب من أكثر من 90 دولة، وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية، من بينها الأمم المتحدة.

وأضافت أن الرئيس الصيني شي جينبينغ بعث برسالة تهنئة إلى المنتدى، أكد فيها استعداد الصين للعمل مع مختلف الأطراف لترسيخ مفهوم الحوكمة العالمية القائم على التشاور والتعاون والمنفعة المتبادلة، وتعزيز الثقة والتعاون لمواجهة التحديات، ودفع تنفيذ مبادرة الحوكمة العالمية، بما يسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار والطاقة الإيجابية في عالم يشهد تحولات متسارعة.

واختتمت شين مين تصريحاتها بالتأكيد على أن الصين ستواصل الاضطلاع بمسؤولياتها بوصفها دولة كبرى، والوفاء بالتزاماتها تجاه ميثاق الأمم المتحدة من خلال خطوات عملية، والعمل مع دول العالم لصون السلام العالمي، وتعزيز التنمية، ودعم التبادل والتفاعل الحضاري بين مختلف الثقافات، بما يسهم في بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية.