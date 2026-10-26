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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة قناة السويس والأزهر الشريف يواصلان ندوات تعزيز المواطنة وترسيخ الانتماء الوطني

الندوة
الندوة
الإسماعيلية انجي هيبة

 تواصل جامعة قناة السويس، ممثلة في مركز الدعم الأكاديمي، بالتعاون مع الأزهر الشريف، ممثلًا في منطقة وعظ الإسماعيلية، تنظيم سلسلة الندوات التوعوية الهادفة إلى تعزيز الوعي الديني والوطني لدى الطلاب، وترسيخ قيم المواطنة والانتماء والمسؤولية تجاه الوطن.

تحت رعاية الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتناولت الندوات أهمية المواطنة باعتبارها أصلًا من أصول الإيمان، وأن حب الوطن فرض وليس نفلًا، وأن الانتماء الحقيقي للوطن لا يقتصر على الأقوال والشعارات، بل يتجسد في الأفعال والممارسات الإيجابية، والعمل الجاد من أجل نهضته وتقدمه، باعتباره واجبًا دينيًا وأخلاقيًا ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع.

وشارك في تنفيذ الندوات نخبة من علماء منطقة وعظ الإسماعيلية، حيث حاضر بكلية التجارة الشيخ أشرف السعيد، مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية ورئيس لجنة الفتوى بالإسماعيلية، والشيخ جمال عباس، مدير إدارة الدعوة، والشيخ محمود محمد المصري، وذلك في إطار تعزيز الوعي لدى الطلاب بأهمية المواطنة الصالحة، وترجمة قيم حب الوطن إلى سلوك عملي يسهم في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية.

كما شهدت كلية الهندسة مشاركة الشيخ محمد ممتاز، موجه عام الوعظ وعضو لجنة الفتوى، والشيخ محمد جمال عرندس، الواعظ الأول بالمنطقة، حيث تناولت الندوة أهمية الانتماء الوطني ودور الشباب في بناء المجتمع، وضرورة الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية التي تحث على العمل والإخلاص وتحمل المسؤولية.

وفي كلية طب الأسنان، شارك الشيخ هاني عبد العليم مكاوي، مدير إدارة التوجيه، والشيخ خالد السيد البعلي، الواعظ الأول بالمنطقة، في تقديم التوعية الدينية والوطنية للطلاب، مع التأكيد على أن حب الوطن يتجلى في المحافظة على مقدراته، واحترام مؤسساته، والمشاركة الإيجابية في تحقيق نهضته، وأن المواطنة الحقيقية مسؤولية وسلوك يومي يعكس وعي الفرد بدوره تجاه وطنه.

وامتدت سلسلة الندوات إلى معهد التمريض، حيث شارك الشيخ محمود محمد المصري في الأنشطة التوعوية، بما يدعم نشر ثقافة المواطنة وترسيخ القيم الإيجابية لدى الطلاب، ويعزز إدراكهم لأهمية دورهم في خدمة المجتمع، كلٌّ في مجال تخصصه.

وأُقيمت الفعاليات تحت إشراف الأستاذ الدكتور أحمد عزمي، عميد كلية التجارة، والأستاذ الدكتور أسامة نصار، عميد كلية الهندسة، والأستاذة الدكتورة داليا فياض، عميد كلية طب الأسنان، والأستاذة الدكتورة إيناس عبد الله، عميد كلية التمريض ورئيس مجلس إدارة المعهد الفني للتمريض.

وتولى مركز الدعم الأكاديمي تنظيم هذه الندوات بإشراف الأستاذ الدكتور محمد يس، مدير المركز، وبالتنسيق مع وحدات الدعم الأكاديمي بالكليات، فيما تولى الإشراف التنفيذي الأستاذ الدكتور باسم الهادي السعيد، وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة مروة شرعان، وكيل كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور محمد أبو العلا، وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب الأستاذ المساعد الدكتور نيفين محمد محمد حسنين، مدير المعهد الفني للتمريض.
وتأتي هذه الندوات في إطار حرص جامعة قناة السويس على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدينية، وفي مقدمتها الأزهر الشريف، وتكامل الجهود في نشر الوعي الديني والوطني بين الطلاب، وترسيخ مفهوم المواطنة باعتباره التزامًا عمليًا يقوم على حب الوطن والعمل من أجل تقدمه، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ بقيمه، متمسك بانتمائه، وقادر على المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل الوطن.

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