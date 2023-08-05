بالأعلام والشيكولاته .. جامعة سوهاج تستقبل طلاب المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة

استقبلت جامعة سوهاج، صباح اليوم السبت، طلاب المرحلة الأولى للتنسيق بالثانوية العامة بالأعلام والشيكولاته وزجاجات المياه الباردة، وذلك ترحيبًا بهم وتهنئة لهم ولأولياء أمورهم بنجاح طلاب الشهادة الثانوية العامة 2023م.

كما وفرت الجامعة عدد كبير من المُنسقين؛ لإرشاد الطلاب من أجل الوصول إلى معامل الحاسب الآلي داخل الجامعة، بالإضافة إلى توفير استراحات مُجهزة بمكيفات ومبردات لأولياء الأمور أثناء انتظارهك ابنائهم؛ لحين الإنتهاء من عملية التنسيق.

جامعة سوهاج

وكان قد تفقد الدكتور حسان النعمان، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، أعمال تنسيق المرحلة الأولى من التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادة الثانوية العامة، للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2023/2024 داخل مراكز التطوير التكنولوجية المُخصصة لذلك.

وشدد رئيس جامعة سوهاج على ضرورة الاهتمام بالنظافة الخاصة بالأمن المخصصة لإستقبال الطلاب وأولياء الأمور مع توفير كافة سبل الراحة للجميع وحل كافة المشكلات التي قد تواجه الطلاب من خلال 80 جهاز حاسب آلي.