عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالأعلام والشيكولاته .. جامعة سوهاج تستقبل طلاب المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال بجامعة سوهاج

استقبلت جامعة سوهاج، صباح اليوم السبت، طلاب المرحلة الأولى للتنسيق بالثانوية العامة بالأعلام والشيكولاته وزجاجات المياه الباردة، وذلك ترحيبًا بهم وتهنئة لهم ولأولياء أمورهم بنجاح طلاب الشهادة الثانوية العامة 2023م.

كما وفرت الجامعة عدد كبير من المُنسقين؛ لإرشاد الطلاب من أجل الوصول إلى معامل الحاسب الآلي داخل الجامعة، بالإضافة إلى توفير استراحات مُجهزة بمكيفات ومبردات لأولياء الأمور أثناء انتظارهك ابنائهم؛ لحين الإنتهاء من عملية التنسيق.

أول أيام المرحلة الأولى.. القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج يتابع التنسيق الإلكتروني

الصباحية تحولت جنازة.. وفاة عريس سوهاج بعد ساعات من زفافه

جامعة سوهاج

وكان قد تفقد الدكتور حسان النعمان، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، أعمال تنسيق المرحلة الأولى من التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادة الثانوية العامة، للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2023/2024  داخل مراكز التطوير التكنولوجية المُخصصة لذلك.

وشدد رئيس جامعة سوهاج على ضرورة الاهتمام بالنظافة الخاصة بالأمن المخصصة لإستقبال الطلاب وأولياء الأمور مع توفير كافة سبل الراحة للجميع وحل كافة المشكلات التي قد تواجه الطلاب من خلال 80 جهاز حاسب آلي.

IMG-20230805-WA0037
IMG-20230805-WA0037
IMG-20230805-WA0038
IMG-20230805-WA0038
IMG-20230805-WA0036
IMG-20230805-WA0036
سوهاج اخبار محافظة سوهاج جامعة سوهاج المرحلة الاولي تنسيق الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خليني معاك من غير جواز.. نهاية سيدة على يد طليقها بقعدة مزاج

"خناقة" الكابيتانو وأوضة اللبس| كواليس إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل مثيرة

سأقاضي الجميع.. قرار عاجل من مجدي عبد الغني بعد مباراة الأهلي والمصري

دوخة شديدة من غير سبب.. انتبه فقد تكون مصابا بهذا المرض

أسرار وكواليس فيديو ظهور شيرين عبد الوهاب بعد أنباء تخلصها من حياتها

إجراء من جامعة السويس للقضاء على قوائم الانتظار للقسطرة القلبية بقنا

بسبب إقالة سيد عبد الحفيظ.. حقيقة طلب كولر الرحيل عن الأهلي.. تفاصيل

المجري والخلوق وأغلى صفقة.. قائمة الـ 7 الراحلين عن الزمالك.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

جامعة سوهاج بمدينة ناصر جاهزة لاستقبال طلاب تنسيق المرحلة الأولى | فيديو

ترشيحاتنا

"مصر بتتقدم"|تفاصيل توظيف التكنولوجيا بالتعليم وتأهيل المدارس للجودة في عهد الرئيس السيسي

واقعة أغرب من الخيال.. وفاة سيدة أمريكية بسبب لن تتوقعه

الاقتصاد المصري بخير.. بعد قرار رفع الفائدة 1% مفاجأة في السندات الدولارية

بلاغات وإتجار في البشر| هل وقع فيلم "ع الزيرو" في المحظور؟!.. وأول رد على الاتهامات

مهلة لـ ترامب حتى الإثنين للرد على اتهامه بتهديد الشهود

مفيدة شيحة تفتح النار على مروّجي شائعات انتحار شيرين عبد الوهاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خاف على نفسك.. النوم بجانب الهاتف يصيبك بمشاكل صحية خطيرة

اكتشاف علمي | الحبة القاتلة لعلاج مرض خطير منتشر

طريقة عمل كيك التفاح بالقرفة.. مذاق لا يقاوم

حسام موافي يكشف أخطر أنواع الغيبوبة

فيديو

بحبك يا بابا.. عروسة تشكر والداها يوم زفافها على طريقة النبطشي

رد حاسم.. القصة الكاملة وراء محاولة انتحـ ار شيرين عبد الوهاب.. فيديوجراف

أصحاب المجاميع المنخفضة.. التعليم ترد على السماح بالتحسين لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

أشعر بلذة في قضاء حوائج الناس.. نادية مصطفى: نفسي أعمل دار مسنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ