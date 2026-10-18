مواعيد مباريات الأندية المصرية في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

تترقب الجماهير المصرية مواجهات حاسمة للأندية الأربعة المشاركة في البطولات الأفريقية الزمالك وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا والأهلي وزد في كأس الكونفدرالية الأفريقية مع انطلاق منافسات إياب دور الـ32 وسط طموحات قوية بمواصلة المشوار القاري وحجز مقاعد التأهل إلى الدور التالي.

موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الجيش الرواندي في الثامنة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الفارس الأبيض المواجهة بأفضلية الفوز في لقاء الذهاب بعدما نجح في تحقيق انتصار ثمين بهدف دون مقابل على ملعب منافسه ليضع قدما في الدور التالي ويحتاج إلى الحفاظ على تفوقه من أجل حسم بطاقة التأهل ومواصلة المنافسة على اللقب القاري.

موعد مباراة بيراميدز والمريخ بنتيو في دوري أبطال أفريقيا

يخوض فريق بيراميدز مواجهة الإياب أمام المريخ بنتيو، بطل جنوب السودان في الثامنة مساء السبت المقبل على استاد الدفاع الجوي في إطار منافسات دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وكان الفريق السماوي قد حقق فوزا مهما خارج ملعبه في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد جوبا الدولي بهدف دون رد سجله محمود صابر في الدقيقة 30 ليمنح فريقه أفضلية قبل لقاء العودة، الذي يسعى خلاله بيراميدز إلى تأكيد تفوقه وانتزاع بطاقة العبور إلى الدور المقبل.

موعد مباراة زد وعزام يونايتد في كأس الكونفدرالية الأفريقية

يحل فريق زد ضيفا على عزام يونايتد التنزاني في الرابعة عصر السبت المقبل في تنزانيا ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى زد إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه تضمن له مواصلة مشواره في البطولة بعدما انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي ليبقى حسم التأهل مؤجلا إلى لقاء العودة.

موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي في كأس الكونفدرالية الأفريقية

يستضيف الأهلي نظيره كيتارا الأوغندي في السابعة مساء الأحد 25 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويطمح الفريق الأحمر إلى استغلال إقامة المباراة على ملعبه وبين جماهيره من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي ومواصلة مشواره في البطولة القارية في ظل أهمية تحقيق انطلاقة قوية تعزز فرصه في المنافسة على اللقب.