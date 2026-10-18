رئيس مجلس القيادة اليمني: نشيد بالموقف المصري الشجاع إلى جانب السعودية

أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، عن تقديره الشديد للموقف المصري الشجاع بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما يجسده من تضامن راسخ مع المملكة العربية السعودية في مواجهة التهديدات المشتركة، وحماية مصالح شعوب المنطقة وأمنها القومي.

وقال د. رشاد العليمي في سلسلة منشورات له عبر موقع إكس، منذ قليل:"أحيّي المكان المصري الشجاع، أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويجسده من تضامن راسخ مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، في مواجهة الشقيقين، وحماية شعوبنا، وأمنها القومي.

وأضاف في تدوينة أخرى :"أشيد بالموقف الشجاع لمصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضامنها الثابت مع المملكة العربية السعودية في مواجهة التهديدات المشتركة وحماية مصالح شعوبنا وأمننا القومي".

وختم العيمي قائلا “يُعد دعم مصر والسعودية للشعب اليمني في نضاله من أجل استعادة مؤسسات الدولة حجر الزاوية في الأمن والاستقرار الإقليميين”.

قرارات مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه برئاسة الرئيس السيسي



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد ترأس صباح اليوم الأحد، بقصر الاتحادية، اجتماع مجلس الدفاع الوطني، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن مجلس الدفاع الوطني استعرض مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، وما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة، ولا سيما في ظل تصاعد الاعتداءات المرفوضة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وقرر بناء على ذلك ما يلي:

- الوقوف التام والتضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، انطلاقا من العلاقات التاريخية والوشائج المتينة التي تربط بين شعبي البلدين الشقيقين باعتبارهما قلب الأمة العربية، وإيمانًا بارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي.

- تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة العربية السعودية الشقيقة للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية.

- مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بما يسهم في خفض التصعيد في الإقليم برمته وتسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة سلمياً.