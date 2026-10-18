وليمة الفرح تتحول لمأساة.. 110 مصابين بأعراض تسمم في زفاف في العياط

ارتفع عدد المصابين بأعراض يُشتبه في ارتباطها بتسمم غذائي خلال حفل زفاف بقرية كفر عمار التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة إلى قرابة ١١٠ شخص، عقب تناولهم الترمس المقدم للمدعوين، فيما نُقل المصابون إلى مستشفى العياط المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بإصابة عدد من المدعوين بحالات إعياء خلال حفل الزفاف، وعلى الفور انتقلت الجهات المعنية إلى موقع البلاغ للوقوف على ملابساته.

وبالفحص، تبين ظهور أعراض شملت القيء والمغص والإعياء على عدد من الحاضرين عقب تناول الترمس المقدم خلال الحفل، قبل أن يرتفع عدد المصابين إلى 33 شخصًا ثم إلى حوالي ١١٠ أشخاص.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العياط المركزي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج، فيما تتابع الجهات المختصة حالتهم الصحية.

وتكثف الجهات المعنية جهودها لكشف أسباب الواقعة، مع فحص عينات من الترمس المقدم خلال حفل الزفاف للتحقق من مدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي، وتحديد سبب ظهور الأعراض على المصابين.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.