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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الصباحية تحولت جنازة.. وفاة عريس سوهاج بعد ساعات من زفافه

عريس الجنة ابن محافظة
عريس الجنة ابن محافظة سوهاج

لفظ عريس في نهاية العشرينات من العُمر، أنفاسه الأخيرة بعد زفافه بساعات قليلة، داخل غرفته بمنزل زوجيته دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفاده انتهاء حياة شاب بعد ساعات قليلة من زفافه داخل غرفته بمنزل زوجيته دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبین انتهاء حياة الشاب "مصطفى ع أ- 29 سنة- مهندس- ويقيم دائرة المركز"، عقب ساعات قليلة من زفافه، حيث جاءت أسرته للمباركة له يوم الصباحية، وحاولت العروس إستيقاظه إلا أنها فوجئت بوفاته.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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