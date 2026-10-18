لوك جريء.. مي سليم تثير الجدل على السجادة الحمراء

تداول رواد السوشيال ميديا، صور الفنانة مي سليم خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة ليومه الثالث.

إطلالة مي سليم

أطلت مي سليم، مرتديه فستان طويل باللون الوردي الفاتح، وجاء الفستان بفتحة من الخصر مع تطريز باللون الفضي ليضيف لمسة جذابة تكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت مي سليم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

ومن الناحية الجمالية تعتمد مي سليم، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة مي سليم