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أخبار البلد

سعر انبوبة الغاز اليوم

سعر انبوبة الغاز اليوم
سعر انبوبة الغاز اليوم
محمد غالي

تزايدت تساؤلات المواطنين بشأن أسعار أنابيب البوتاجاز والوقود، في ظل متابعة مستمرة لتكلفة الطاقة وانعكاساتها على الأعباء المعيشية ونفقات النقل، ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان تثبيت أسعار المنتجات البترولية وفقا لقرار لجنة التسعير التلقائي.

أسعار أنابيب البوتاجاز والبنزين والسولار اليوم في مصر


وفي هذا السياق، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية انتظام إمدادات البوتاجاز واستمرار عمليات الإنتاج والنقل والتعبئة والتوزيع وفق المعدلات المعتادة، مشيرة إلى استمرار العمل بالأسعار المعلنة دون تغيير، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين ومختلف القطاعات المستهلكة.

قرار تثبيت أسعار المنتجات البترولية في مصر

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشأن أسعار الوقود، عقب مراجعة العوامل المؤثرة في آلية التسعير، وفي مقدمتها تحركات سعر الصرف وأسعار خام برنت العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026، مقارنة بالربع السابق.

ووفقا للبيانات الواردة، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار المنتجات البترولية عند مستوياتها الحالية دون زيادة أو خفض، ليستمر العمل بالأسعار المعلنة لحين صدور أي قرارات جديدة بشأنها.

ويأتي القرار في إطار متابعة التطورات الاقتصادية وأسواق الطاقة العالمية، مع مراعاة المتغيرات المؤثرة في تكلفة توفير المنتجات البترولية محليا، وهو ما يجعل أسعار الوقود من الملفات التي تحظى باهتمام واسع لدى المواطنين وأصحاب المركبات والأنشطة التجارية.

أسعار أنابيب البوتاجاز المنزلية والتجارية

تواصل أسعار أسطوانات البوتاجاز العمل بالمستويات المعلنة، وفقا للبيانات الواردة، دون إقرار زيادات جديدة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية: 275 جنيها للأسطوانة بوزن 12.5 كيلوجرام.
سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية: 550 جنيها للأسطوانة بوزن 25 كيلوجراما.

وتعد أسطوانات البوتاجاز من مصادر الطاقة الأساسية التي تعتمد عليها الأسر المصرية في الاستخدامات المنزلية، إلى جانب الأنشطة التجارية التي تستخدم الأسطوانات الأكبر حجما، وهو ما يفسر الاهتمام المستمر بمتابعة أسعارها ومدى توافرها في الأسواق.

أسعار البنزين اليوم في مصر

استقرت أسعار البنزين في محطات الوقود عند مستوياتها المعلنة، وفقا للأسعار الواردة، دون تطبيق تعديلات جديدة عقب قرار لجنة التسعير التلقائي، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر لتر بنزين 95: 24 جنيها.
سعر لتر بنزين 92: 22.25 جنيه.
سعر لتر بنزين 80: 20.75 جنيه.

وتحظى أسعار البنزين باهتمام أصحاب السيارات والمركبات الخاصة، نظرا إلى تأثيرها المباشر في تكاليف التشغيل والتنقل اليومية، خاصة مع اختلاف معدلات الاستهلاك من سيارة إلى أخرى وفقا لنوع المحرك وطبيعة الاستخدام والمسافات المقطوعة.

أسعار أنابيب البوتاجاز والبنزين والسولار اليوم في مصر

سعر السولار اليوم في محطات الوقود

سجل سعر السولار 20.50 جنيه للتر، وفقا للأسعار الواردة، مع استمرار العمل بالسعر المعلن دون زيادة جديدة في إطار قرار تثبيت أسعار المنتجات البترولية.

وتنبع أهمية السولار من استخدامه الواسع في تشغيل وسائل النقل والمركبات التجارية، فضلا عن اعتماده في عدد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية. كما يرتبط سعره بتكاليف نقل البضائع والسلع، ما يجعله أحد العناصر التي يتابعها التجار وشركات النقل والمواطنون بصورة مستمرة.

ويسهم استقرار سعر السولار في تثبيت أحد مكونات تكلفة التشغيل والنقل، مع بقاء التكاليف النهائية للسلع والخدمات مرتبطة بعوامل أخرى، من بينها أسعار التشغيل والإنتاج وهوامش التداول.

سعر غاز تموين السيارات اليوم

استقر سعر غاز تموين السيارات عند 13 جنيها للمتر المكعب، وفقا للأسعار الواردة، ليستمر الغاز الطبيعي ضمن بدائل الوقود المتاحة لأصحاب المركبات المجهزة للعمل به.

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