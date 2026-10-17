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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بلاغ من نقابة العلاج الطبيعي ضد مركز غير مرخص يديره أستاذ تربية رياضية

جلسة علاج طبيعي
جلسة علاج طبيعي
الديب أبوعلي

تقدمت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد، ببلاغ عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ومحافظ كفر الشيخ، ورئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص، بشأن ما قالت إنه مخالفات تتعلق بممارسة العلاج الطبيعي دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

وأوضحت النقابة، في بلاغها، أنها رصدت تشغيل «مركز قوام» بقرية شنو، بجوار مركز شباب شنو، بمركز كفر الشيخ، ويديره الدكتور عبد الحليم عكاشة، الأستاذ بكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، مشيرة إلى أن المركز يستقبل المرضى ويقدم خدمات علاجية وتأهيلية دون الحصول على التراخيص الشخصية والمكانية اللازمة من وزارة الصحة والسكان.

خدمات علاجية وتأهيلية دون تراخيص

وأضافت النقابة أن الأنشطة التي يقدمها المركز، وفقًا لما رصدته، تشمل التعامل مع حالات الشلل وآلام العمود الفقري، والتأهيل الحركي والتخسيس، وعلاج الانحرافات القوامية، وتأهيل عضلات قاع الحوض.

وأكدت النقابة أن هذه الممارسات، حال ثبوتها، تمثل مخالفة للقوانين المنظمة لمزاولة المهنة، مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحقق من مدى الالتزام باشتراطات الترخيص، بما يضمن حماية المرضى والحفاظ على سلامتهم.

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