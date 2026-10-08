جامعة بنها تحتفل بتخرج أول دفعة من طلاب كلية العلاج الطبيعي

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، احتفالية تخرج أول دفعة من طلاب كلية العلاج الطبيعي بالجامعة، في إنجاز جديد يضاف إلى مسيرة الكلية والجامعة في إعداد الكوادر المتخصصة في القطاع الصحي.



جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طه عاشور، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد طلعت، القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعي، ووكلاء الكلية ، والأستاذة رانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور أحمد نجيب، نائب المشرف العام على مركز إعداد القادة، إلى جانب أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وأسر الخريجين.



وفي كلمته، أعرب الدكتور ناصر الجيزاوي عن سعادته بالمشاركة في احتفالية تخرج أول دفعة من طلاب كلية العلاج الطبيعي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل محطة مضيئة في مسيرة جامعة بنها، ويجسد ثمرة سنوات من العمل الجاد والتخطيط والرؤية الطموحة نحو إعداد كوادر صحية مؤهلة تسهم في خدمة المجتمع والارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية.



وأوضح رئيس الجامعة أن يوم التخرج لا يمثل نهاية مرحلة دراسية، وإنما بداية لمسيرة مهنية وإنسانية جديدة، موجهًا حديثه إلى الخريجين: "لقد اخترتم تخصصًا نبيلًا يلامس حياة الناس بصورة مباشرة، ويساعد المرضى على استعادة قدراتهم الحركية وتحسين جودة حياتهم، وهو ما يضع على عاتقكم مسؤولية كبيرة تتطلب العلم المستمر والالتزام المهني والتحلي بالقيم الإنسانية الرفيعة".



وأضاف "الجيزاوي" أن كلية العلاج الطبيعي حرصت على إعداد أخصائي علاج طبيعي يمتلك الكفاءة العلمية والمهارات المهنية والالتزام الأخلاقي، وقادرًا على التعامل مع تحديات المستقبل والمساهمة في تحسين جودة الحياة وصحة الإنسان.



وأكد رئيس الجامعة استمرار جامعة بنها في دعم خريجيها وتمكينهم من مواصلة التطور العلمي والمهني بما يحقق تطلعاتهم ويسهم في خدمة المجتمع، انطلاقًا من رؤية الجامعة الرامية إلى التميز في التعليم والبحث العلمي، مشيرا إلى أن الاستثمار الحقيقي يكمن في إعداد أجيال قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا، ومؤهلة للإسهام الفاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخدمة الوطن.



ووجه الدكتور ناصر الجيزاوي رسالة إلى الخريجين، قائلًا: احملوا اسم جامعتكم بكل فخر، واجعلوا من التميز والإبداع عنوانًا لمسيرتكم، وكونوا سفراء للعلم والأخلاق في مواقع عملكم المختلفة، فالوطن يحتاج إلى خبراتكم وعطائكم، ونحن على ثقة بأنكم ستكونون إضافة حقيقية للمجتمع وللمهنة التي اخترتموها".

وشهدت الاحتفالية تكريم الطلاب الخريجين وتوزيع دروع التخرج عليهم، وسط أجواء احتفالية، احتفاءً بإنجازهم وبداية مرحلة جديدة في مسيرتهم المهنية.