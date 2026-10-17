الصحفيين تكرم آدم تامر نجل الزميلة أمنية رشاد لتفوقه في الشهادة الابتدائية

كرمت لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، اليوم السبت، 136 طالبًا من المتفوقين في المرحلة الإبتدائية من أبناء الصحفيين، على مسرح النقابة، بحضور كل من خالد البلشي، نقيب الصحفيين، جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، وهشام يونس، أمين الصندوق، وحسين الزناتي وكيل النقابة، ومحمد الجارحي، مقرر لجنة الرعاية الصحية ومنظم الحفل، وعبد الرءوف خليفة، رئيس لجنة التسويات.

كان من بين المكرمين الطالب آدم تامر عبدالفتاح نجل الزميلة أمنية رشاد الصحفية بقسم الخارجي بموقع صدى البلد، والزميل تامر عبدالفتاح نائب رئيس تحرير مجلة أكتوبر، لحصوله على نسبة 98.85 % في الشهادة الابتدائية.

وأقيم الحفل في ثلاث فقرات متتالية؛ تبدأ الأولى في الثانية عشرة ظهرًا لتكريم 137 من طلاب الصف السادس الابتدائي والشهادة الابتدائية الأزهرية، وتبدأ الثانية لتكريم 119 من طلاب الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية، وتبدأ الثالثة لتكريم 107 من طلاب الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والشهادات المعادلة، وخريجي الجامعات، وحملة الماجستير والدكتوراه.

سحوبات على الجوائز للحاضرين

وقال محمد الجارحي، وكيل نقابة الصحفيين للرعاية الصحية والاجتماعية: إن الحفل هذا العام، للمرة الأولى، سحوبات على جوائز في نهاية كل فقرة، بصندوق مستقل لكل مرحلة، ويقتصر السحب على الطلاب الحاضرين الذين سجلوا حضورهم ووضعوا أوراقهم بأنفسهم في صناديق مراحلهم، وإذا لم يصعد صاحب الورقة المسحوبة عند مناداة اسمه تُسحب ورقة أخرى.