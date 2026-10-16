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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تدين الاعتداء على مصورة متعاقدة مع واشنطن بوست

الصحفية الأمريكية هايدي لافيني
الصحفية الأمريكية هايدي لافيني
أ ش أ

أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اعتداء مستوطنين، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المصورة الصحفية الأمريكية هايدي لافيني، المتعاقدة مع صحيفة (واشنطن بوست)؛ في قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله، ما أدى إلى إصابتها ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكدت النقابة - في بيان اليوم الجمعة- أن الاعتداء يمثل انتهاكًا لحرية الصحافة واستهدافًا للصحفيين أثناء أداء واجبهم المهني، مشيرة إلى أن لافيني كرست أكثر من أربعة عقود من حياتها المهنية لتغطية الحروب ومناطق النزاع وتوثيق الأحداث في فلسطين.

وحملت النقابة سلطات الاحتلال مسئولية الاعتداءات التي تقع بحماية قواتها أو بالقرب منها، محذرة من أن الإفلات من العقاب يشجع على تكرارها ويهدد سلامة الصحفيين المحليين والدوليين.

وطالبت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان، إلى جانب الإدارة الأمريكية ووزارة الخارجية والمؤسسات الإعلامية الأمريكية والدولية، بالتحرك الفوري، وفتح تحقيق جاد في الاعتداء، ومحاسبة المسؤولين عنه، وتوفير الحماية للطواقم الصحفية، وتوثيق الجريمة ضمن ملفات الانتهاكات بحق الصحفيين.

وشددت على أن الاعتداء ليس حادثا معزولا، بل يأتي في سياق تصاعد استهداف الصحفيين أثناء التغطية الميدانية، مؤكدة تضامنها مع لافيني ومواصلة توثيق الانتهاكات وإحالتها إلى الجهات الدولية المختصة، والعمل على إنهاء الإفلات من العقاب وضمان حق الصحفيين في العمل بحرية وأمان.

نقابة الصحفيين الفلسطينيين قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفية الأمريكية هايدي لافيني

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