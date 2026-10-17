تأجيل محاكمة 9 متهمين بقضية خلية حلوان

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 9 متهمين في القضية رقم 2807 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، المقيدة برقم 23869 لسنة 2025 جنايات حلوان، و3380 لسنة 2025 كلي حلوان، المعروفة إعلاميا بـ خلية حلوان لجلسة 7 ديسمبر لندب الباحث الاجتماعي.

قضية خلية حلوان

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت.

ووجه للمتهم الأول تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.