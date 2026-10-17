ضبط 8 أشخاص بتهمة التشاجر بالأسلحة البيضاء في الزقازيق

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بإستخدام الأسلحة البيضاء بالشرقية.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 10 أكتوبر حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بين طرف أول: (4 أشخاص) ، وطرف ثان: (4 أشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة القسم، لخلافات سابقة بينهم قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب والتلويح بالأسلحة البيضاء .

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات ، وتم بإرشادهم ضبط (الأسلحة البيضاء المستخدمة فى التعدى) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.