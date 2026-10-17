ضبط عاطل سرق هاتفين محمولين من شقة في أسوان

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بدخول إحدى الشقق السكنية وسرقتها بأسوان.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد مالك الشقة المشار إليها (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسوان) ، وبسؤاله قرر بقيام أحد الأشخاص بالدلوف للشقة خاصته وسرقة هاتفى محمول منها .

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط (هاتفى المحمول المستولى عليهما) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .