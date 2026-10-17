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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل محاكمة 39 متهما في قضية خلية مدينة نصر

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
أحمد مهدي

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 39 متهما في القضية رقم 19857 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، المقيدة برقم 570 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا باسم "خلية مدينة نصر" لجلسة 21 ديسمبر لمرافعة الدفاع.

قضية خلية مدينة نصر

وكشف أمر الإحالة في القضية أن المتهم الأول تولى، خلال الفترة من عام 2013 وحتى 26 أبريل 2020، قيادة جماعة إرهابية، بهدف الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين من الثاني وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى الجماعة محل الاتهام، مع علمهم بأغراضها، كما وجهت إلى جميع المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب.

كما تضمن أمر الإحالة اتهام المتهم التاسع والعشرين بحيازة طائرة لاسلكية مزودة بمحرك، دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة، وذلك ضمن الاتهامات الواردة في القضية.

مدينة نصر الدائرة الأولى إرهاب خلية مدينة نصر مجمع محاكم بدر جنايات مدينة نصر

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