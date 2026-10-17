القيادة المركزية الأمريكية: محاولات إيران إغلاق مضيق هرمز فشلت

أكدت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أن محاولات إيران إغلاق مضيق هرمز وفرض السيطرة عليه لم تنجح، مشددة على أن الممر المائي الاستراتيجي لا يزال مفتوحًا أمام حركة السفن التجارية، وأن القوات الأمريكية تواصل دعم حرية الملاحة في المنطقة.

ونقلت شبكة «فوكس نيوز» عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن إيران لا تملك السيطرة على مضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز عالميًا، في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين واشنطن وطهران واستمرار المواجهة بشأن حركة الملاحة في الخليج.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد شددت، في تصريحات سابقة للشبكة، على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي، وأن السفن التجارية تواصل عبوره بمساعدة القوات الأمريكية، رافضة التصريحات الإيرانية التي تتحدث عن امتلاك طهران سلطة تحديد السفن المسموح لها بالمرور.

وأضافت «سنتكوم» أن القوات الأمريكية وشركاءها الإقليميين يعملون على ضمان استمرار حركة التجارة البحرية، في مواجهة التهديدات والهجمات التي تستهدف السفن، مؤكدة أن القوات الأمريكية مستعدة لحماية حرية الملاحة في الممر الحيوي.



وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات متزايدة في حركة الشحن البحري، بعدما كثفت إيران إجراءات المراقبة والتهديدات المرتبطة بعبور السفن، بالتزامن مع استمرار الضغوط العسكرية والاقتصادية الأمريكية على طهران.

ووفقًا لتقرير نشرته شبكة «الجزيرة» في 14 أكتوبر الجاري، تراجعت كميات النفط العابرة للمضيق إلى نحو 2.9 مليون برميل يوميًا في 11 أكتوبر، مقارنة بنحو 20.8 مليون برميل في 8 أكتوبر، وفق بيانات شركة «كبلر»، ما يعكس حجم الاضطراب الذي أصاب حركة نقل الطاقة عبر الممر البحري.

ويكتسب مضيق هرمز أهمية استراتيجية بالغة، إذ كان يمر عبره قبل الحرب نحو خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا، الأمر الذي يجعل استمرار الاضطرابات فيه عاملًا مؤثرًا في أسواق الطاقة وأسعار النفط وتكاليف الشحن الدولية.