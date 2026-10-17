سفير مصر ببيروت: تذليل العقبات أمام الجالية المصرية بلبنان وتطوير الخدمات القنصلية

حرص السفير تميم خلاف، سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان، على استهلال أنشطته، عقب تسلّمه مهام عمله في بيروت، بلقاء ممثلي الهيئة الإدارية لرابطة الجالية المصرية في لبنان، برئاسو الدكتور وائل عبد السلام، رئيس الرابطة ورئيس جامعة بيروت العربية، للتباحث حول أوضاع الجالية واحتياجات أبنائها.

يأتي ذلك في إطار الأولوية التي توليها وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للتواصل مع أبناء الجاليات المصرية بالخارج وتقديم أوجه الرعاية لهم وتطوير منظومة الخدمات القنصلية.

واكد السفير خلاف على اعتزامه تنظيم لقاءات دورية موسعة، خلال الفترة المقبلة، تضم ممثلين عن مختلف مكونات الجالية المصرية في لبنان، بما يضمن استمرار التواصل معهم ومتابعة أوضاعهم واحتياجاتهم بصورة منتظمة.

وقد استمع السفير خلاف خلال اللقاء إلى أبرز شواغل أبناء الجالية واحتياجاتهم، كما ناقش عددا من المقترحات الرامية إلى تذليل الصعوبات التي تواجه المواطنين المصريين في لبنان.

وتناول اللقاء كذلك سبل تعزيز التنسيق والتكامل بين السفارة والرابطة، بما يسهم في توسيع نطاق الدعم المقدم لأبناء الجالية في مختلف المجالات.

وأكد السفير تميم خلاف دعم السفارة الكامل لجهود الرابطة الرامية إلى تطوير هياكلها الداخلية، وكذا لمبادراتها الهادفة إلى اجتذاب أبناء الجالية وتشجيعهم على المشاركة في أنشطتها بما يسهم فى تعزيز أواصر الترابط بين المصريين في لبنان.

وفي ختام اللقاء، شدد السفير خلاف على حرص السفارة على مواصلة العمل لتذليل الصعوبات التي تواجه أبناء الجالية المصرية، وتقديم الدعم اللازم لهم، والتعامل السريع مع مشكلاتهم، وتيسير حصولهم على الخدمات القنصلية.