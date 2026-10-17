أول ما ربنا يكرمك تفتري.. أسامة نبيه يهاجم ناصر منسي ويطالب بإيقافه

طالب أسامة نبيه، نجم الزمالك السابق، بتوقيع عقوبة مغلظة على ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب واقعة إلقاء قميص الزمالك، مؤكدًا أن العقوبات المالية وحدها لا تكفي للتعامل مع مثل هذه التصرفات.

وقال أسامة نبيه، خلال تصريحات تلفزيونية، موجهًا حديثه إلى ناصر منسي: «يا ناصر يا منسي، أنت بقالك فترة ضارب غطس، مش أول ما تفوق من الغطس تعمل التصرف ده، الناس استحملتك وأنت بتمر بمرحلة سيئة».

وأضاف: «العقوبة لازم تبقى فعلًا مغلظة، العقوبة المالية والحاجات دي ملهاش تأثير، فيه حاجات كده مينفعش أقول أصل أنا محتاج اللاعب، محدش يقولي أنا معنديش لعيبة».

وتابع نبيه مطالبًا بإيقاف مهاجم الزمالك: «ناصر منسي لازم يتوقف، ميفرقش معايا فلوسك بتاخدها ولا مبتاخدهاش، أوقفك لأجل غير مسمى لحد ما مزاجي يجيبني أرجعك».

واختتم تصريحاته قائلًا: «أول ما ربنا يكرمك تفتري علينا، ده أنت رميت التيشيرت وبعدها عملت فعل كبير جدًا»، في إشارة إلى تصرف اللاعب عقب تسجيل هدف الزمالك في مواجهة الجيش الرواندي.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا ثمينًا على حساب الجيش الرواندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل ناصر منسي هدف الفوز للفريق الأبيض في الدقيقة 89، ليمنح الزمالك الأفضلية قبل مباراة الإياب، المقرر أن يسعى خلالها الفريق لحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية.

وتأتي تصريحات أسامة نبيه في ظل الجدل الذي أثاره تصرف ناصر منسي عقب تسجيل الهدف، بعدما ألقى قميص النادي، وهو ما دفع اللاعب لاحقًا إلى الاعتذار لجماهير الزمالك عن الواقعة.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترول أسيوط، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في مباراة تنطلق في تمام الساعة الخامسة مساءً.