19 ديسمبر.. الحكم على متهم بالانضمام لجماعة محظورة في إمبابة

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حجز محاكمة متهم، في القضية رقم 6045 لسنة 2025 حصر أمن الدولة، والمقيدة برقم 3761 لسنة 2026 جنايات إمبابة، ورقم 662 لسنة 2026 كلي شمال الجيزة، بتهمة تولي قيادة جماعة إرهابية، للحكم بجلسة 19 ديسمبر.



قضية خلية إمبابة

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم انضم لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهم ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بأن أحرز ووفر ونقل أموالا وأمد بها جماعة إرهابية.