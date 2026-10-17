تأجيل محاكمة 4 متهمين في قضية خلية داعش بولاق لمرافعة الدفاع

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة متهمين اثنين في القضية رقم 10708 لسنة 2025 حصر أمن الدولة، المقيدة برقم 4928 لسنة 2026 جنايات بولاق، و1002 لسنة 2026 كلي شمال جنوب الجيزة، لجلسة 4 نوفمبر لمرافعة الدفاع.

قضية خلية داعش بولاق

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت.

ووجه للمتهم الأول تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهم الثاني تهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، كما وجه للمتهمين تهم تمويل الإرهاب، والترويج لأفكار الجماعة الإرهابية.