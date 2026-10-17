برلماني: كلمة الرئيس السيسي بحفل تخرج الأكاديمية العسكرية ترسم خارطة طريق لبناء الكوادر القيادية

أشاد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، بالتصريحات الهامة والرؤية الشاملة التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال حفل تخرج طلاب الأكاديمية العسكرية، مؤكداً أن الرسائل الفكرية والوطنية التي حملتها الكلمة تعكس حرص القيادة السياسية على بناء مستقبل مصر على أسس علمية ومؤسسية راسخة، حيث ترسم خارطة طريق لبناء الكوادر القيادية وترسخ دعائم الأمن القومي.



وأكد "عبد الحميد" في تصريحات له اليوم، أن التركيز على التدريب والتأهيل الجاد باعتباره المعيار المعمول به في كل دول العالم المتقدمة؛ يمثل نقلة نوعية حقيقية في صناعة وتجهيز القيادات القادرة على إدارة الدولة بكفاءة عالية، مشيراً إلى أهمية المقترح الرئاسي الخاص بإعداد وتأهيل نخب من حملة الدكتوراه عبر برامج متخصصة بالأكاديمية العسكرية، لضمان تولي الكفاءات الوطنية مقاليد الأمور وفق معايير موضوعية بعيدة عن المجاملات.

مقومات القيادة الرشيدة

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن كلمة الرئيس وضعت النقاط فوق الحروف بشأن مقومات القيادة الرشيدة التي تتطلب وعياً، دراية، ومسؤولية وطنية حقيقية لحماية الدولة ومقدراتها، مشدداً على أن وعي الشعب المصري العظيم كان وما زال هو الحصن المنيع الذي أفشل كافة محاولات التشويه واستهدف النيل من ثقة المواطنين في مؤسساتهم الوطنية.



وفي سياق متصل، ثمن النائب تامر عبد الحميد التأكيد الرئاسي على الدور المحوري للقوات المسلحة باعتبارها درع الوطن وسيفه والركيزة الأساسية للأمن القومي، فضلاً عن المواقف الثابتة تجاه الأشقاء العرب، وتحديداً الدعم الكامل لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، ورفض المساس بها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، داعياً في الوقت ذاته إلى وقف الاقتتال في المنطقة العربية وتكاتف الجهود لصالح البناء والتنمية.



واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر كافة جهود أبناء الوطن خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة الوطنية لاستكمال مسيرة التنمية والاستقرار وحماية مقدرات الشعب المصري.