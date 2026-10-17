برلماني: توجيه الرئيس السيسي بعقد جلسة طارئة للبرلمان يؤكد التزام مصر بحماية الأمن القومي العربي

أكد أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية والدفاع عن أراضيها، تعكس ثبات الموقف المصري الداعم للأشقاء العرب، وحرص الدولة المصرية على حماية أمن واستقرار المنطقة في ظل التحديات الراهنة.

جلسة طارئة لمجلس النواب

وقال مدكور إن توجيه الرئيس السيسي بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب لاتخاذ قرار بشأن الدفاع عن المملكة العربية السعودية حال طلب ذلك، يعكس أهمية الاستعداد للتعامل مع مختلف التحديات التي قد تواجه الدول العربية، ويؤكد أن مساندة الأشقاء ليست مجرد موقف سياسي، بل التزام تحكمه روابط تاريخية ومصالح استراتيجية مشتركة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجًا للتعاون العربي القائم على وحدة المصير والمصالح المشتركة، مشددًا على أن أمن المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها يمثلان أهمية كبيرة لاستقرار المنطقة، وأن التنسيق بين القاهرة والرياض يشكل ركيزة أساسية في مواجهة التهديدات الإقليمية.

تعزيز وحدة الصف العربي

وشدد مدكور على أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز وحدة الصف العربي وتكثيف التشاور والتنسيق بين الدول العربية، بما يضمن الحفاظ على سيادتها وحماية مقدرات شعوبها، مؤكدًا أن مصر ستظل حريصة على دعم الأشقاء العرب والعمل من أجل استقرار المنطقة، وفقًا لثوابتها الوطنية والتزاماتها الدستورية.