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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بالأحمر.. ميس حمدان تتألق في اليوم الثالث من مهرجان الجونة

ميس حمدان
ميس حمدان
آية التيجي

لفتت الفنانة ميس حمدان الأنظار بإطلالتها الأنيقة خلال مشاركتها في فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهرت على السجادة الحمراء بفستان أحمر لامع جمع بين الأناقة والجرأة، لتضيف لمسة مميزة إلى إطلالات النجمات في المهرجان.

تفاصيل إطلالة ميس حمدان في مهرجان الجونة السينمائي

وحرصت ميس حمدان على الظهور بإطلالة أنثوية لافتة، خطفت بها الأضواء أمام عدسات المصورين، في أجواء احتفالية تجمع نجوم الفن وصناع السينما والإعلام.

اختارت ميس حمدان فستانًا باللون الأحمر القاني، تميز بتصميمه الذي يجمع بين البساطة في الجزء العلوي والفخامة في الجزء السفلي، ليمنحها إطلالة استثنائية تناسب أجواء السجادة الحمراء.

وجاء الفستان بتصميم مكشوف الكتفين، مع جزء علوي محدد للقوام ومزين بالترتر اللامع، ما أضفى عليه بريقًا جذابًا تحت أضواء التصوير.

ميس حمدان

أما الجزء السفلي، فتميز بتنورة واسعة من الساتان الأحمر، انسدلت بانسيابية حتى الأرض، مع تفصيلة بارزة على شكل وردة كبيرة عند منطقة الخصر، أضافت لمسة فنية مميزة إلى التصميم.

واكتملت الإطلالة بتسريحة شعر مرفوعة إلى الخلف، مع مكياج ناعم أبرز ملامحها، لتظهر ميس حمدان بإطلالة متناسقة جمعت بين الأنوثة والفخامة.

ميس حمدان

ميس حمدان تتألق على السجادة الحمراء

تُعد إطلالة ميس حمدان من الإطلالات اللافتة ضمن أجواء اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي، الذي يشهد حضورًا لافتًا لنجوم الفن والإعلام، إلى جانب اهتمام الجمهور بمتابعة أحدث صيحات الموضة والأزياء التي تختارها النجمات خلال ظهورهن على السجادة الحمراء.

ويظل ظهور الفنانات في المهرجانات السينمائية فرصة لاستعراض أساليبهن المختلفة في اختيار الأزياء، بين التصميمات الكلاسيكية والفساتين العصرية التي تحمل تفاصيل مميزة.

فهل تحمل الأيام المقبلة من مهرجان الجونة السينمائي المزيد من الإطلالات الجريئة والمفاجآت التي تخطف الأنظار؟ هذا ما يترقبه الجمهور مع استمرار فعاليات المهرجان وتوافد النجوم على السجادة الحمراء.

ميس حمدان
ميس حمدان مهرجان الجونة السينمائي إطلالة ميس حمدان فساتين الفنانات اليوم الثالث من مهرجان الجونة أزياء النجمات إطلالات مهرجان الجونة السينمائي

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بالأحمر.. ميس حمدان تتألق في اليوم الثالث من مهرجان الجونة

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

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