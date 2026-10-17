في اجتماع مفاجئ.. الحكومة النمساوية تقر ميزانية الجامعات 2028-2030

اتفقت الحكومة النمساوية خلال اجتماع عمل انعقاد اليوم على تحديد ميزانية الجامعات للفترة الممتدة من 2028 حتى 2030، إلى جانب إقرار مشروع "وديعة المستقبل" (Zukunftsdepot) الذي اقترحه المستشار الاتحادي كريستيان شتوكر.

ووفقاً لما أُعلن في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم السبت، ستخصص الحكومة 16 مليار يورو للجامعات على مدار السنوات الثلاث القادمة، وهو مبلغ يقل كثيراً عن مطالب المؤسسات الأكاديمية.

وتُعد هذه الميزانية ثابتة اسمياً مقارنة بالفترة الحالية (2025-2027) بعد إعادة احتسابها، مما يعني استمرار الجامعات في التعامل مع الاقتطاعات المالية المفروضة سابقاً.

وعلى صعيد آخر، يتضمن مشروع "وديعة المستقبل" تقديم مكافأة بداية بقيمة 500 يورو لكل طفل يولد في النمسا اعتباراً من عام 2027، بهدف دعم جيل المستقبل.