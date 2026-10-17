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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

النمساوي «روز» يفوز بجائزة النقاد العرب للأفلام الأوروبية بمهرجان الجونة السينمائي

النمساوي «روز» لماركوس شلاينزر يفوز بجائزة النقاد العرب للأفلام الأوروبية في مهرجان الجونة السينمائي
النمساوي «روز» لماركوس شلاينزر يفوز بجائزة النقاد العرب للأفلام الأوروبية في مهرجان الجونة السينمائي
أوركيد سامي

نجح فيلم «روز» (ROSE) للمخرج ماركوس شلاينزر في إضافة جائزة جديدة إلى مسيرة نجاحاته، بعدما فاز الإنتاج النمساوي الألماني المشترك، من بطولة ساندرا هولر، بجائزة النقاد العرب للأفلام الأوروبية لعام 2026، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وتقام الجائزة هذا العام في دورتها الثامنة، ويقدمها مركز السينما العربية (ACC) بالتعاون مع European Film Promotion (EFP).

وشارك في التصويت أكثر من 100 ناقد سينمائي من مختلف الدول العربية، لاختيار الفيلم الفائز من بين 25 فيلمًا أوروبيًا، شاهدها أعضاء لجنة التحكيم على مدار شهرين.

وأقيم حفل تسليم الجائزة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بحضور يوهانس شوبرت (Johannes Schubert)، منتج فيلم «روز»، الذي تسلّم الجائزة نيابةً عن فريق الفيلم.

وعلّق المخرج ماركوس شلاينزر على فوز فيلمه بالجائزة قائلًا:
«الحصول على جائزة من النقاد أمر مميز للغاية، فهي تعني أن أشخاصًا يقضون حياتهم المهنية في المشاهدة الدقيقة، ويلتفتون إلى التفاصيل والاختيارات وما نجح وما كاد أن ينجح، رأوا أن ما قدمناه يستحق اهتمامهم. وهذا تقدير ليس من السهل الحصول عليه، ولا أتعامل معه باستخفاف.
فالنقد في أفضل حالاته ليس حكمًا يصدر من أعلى، بل هو حوار يساعد على إبقاء العمل حيًا حتى بعد مغادرة الجمهور الأول لقاعات العرض، كما يساعد على جذب المزيد من الأشخاص إلى هذا الحوار. يمكننا أن نفكر كثيرًا وأن نصنع الكثير، لكن إذا لم يأتِ الناس للمشاهدة، يصبح كل ذلك بلا معنى. لذلك لا أستطيع أن أشكركم بما يكفي على دوركم في استمرار هذا الحوار من خلال العمل الذي تقومون به.»

تدور أحداث «روز» في ألمانيا خلال القرن السابع عشر، في أعقاب حرب الثلاثين عامًا، ويتتبع الفيلم شخصية روز، التي تجسدها ساندرا هولر، عندما تصل إلى قرية صغيرة متنكرة في هيئة رجل للمطالبة بميراثه.
ولا يعرف أحد حقيقة هويتها المسروقة، ولا حتى سوزانا، ابنة أحد المزارعين، التي تؤدي دورها كارو براون (Caro Braun)، والتي تتوطد علاقتها بروز تدريجيًا مع تطور الأحداث.

وصور الفيلم بالكامل بالأبيض والأسود، ويقدم رؤية غير تقليدية للصدمات النفسية الناتجة عن الحروب، إلى جانب تناوله للأدوار التقليدية المرتبطة بالنوع الاجتماعي.

وقد حظي أداء ساندرا هولر وإخراج ماركوس شلاينزر بإشادة النقاد والجمهور حول العالم، وحصد الفيلم عددًا من الجوائز والتكريمات، كما اختير لتمثيل النمسا في سباق جائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي.

وانطلقت جائزة النقاد العرب للأفلام الأوروبية عام 2019، كمبادرة مشتركة بين مركز السينما العربية (ACC) وEuropean Film Promotion (EFP)، وانبثقت عن جوائز النقاد التي أسسها مركز السينما العربية.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز تنوع الأفلام المعروضة في المنطقة العربية، وجذب اهتمام شركات التوزيع والعاملين في صناعة السينما إلى أبرز الإنتاجات الأوروبية، إلى جانب تسليط الضوء على النقاد السينمائيين المتميزين من الدول العربية ودورهم المهم في تقديم رؤى جديدة وبناء جسور بين الثقافات المختلفة.

وضمت قائمة الفائزين بالجائزة خلال الدورات السابقة فيلم God Exists, Her Name Is Petrunya للمخرجة تيونا ستروغار ميتيفسكا عام 2019، وUndine للمخرج كريستيان بيتزولد عام 2020، و107 Mothers للمخرج بيتر كيريكس عام 2021، وEO للمخرج يرجي سكوليموفسكي عام 2022، وFallen Leaves للمخرج أكي كوريسماكي عام 2023، وThe Seed of the Sacred Fig للمخرج محمد رسولوف عام 2024، وYunan للمخرج أمير فخر الدين عام 2025.

وتقام جائزة النقاد العرب للأفلام الأوروبية بدعم من Creative Europe – MEDIA Programme التابع للاتحاد الأوروبي.

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