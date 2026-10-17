مأساة في الهند.. مصرع 17 شخصًا وإصابة 25 في تدافع خلال مهرجان ديني

لقي ما لا يقل عن 17 شخصًا مصرعهم وأصيب 25 آخرون، إثر تدافع خلال مهرجان هندوسي في ولاية البنغال الغربية شرقي الهند، في حادث مأساوي وقع وسط تجمع أعداد كبيرة من الزوار وهطول الأمطار.

ووقع التدافع مساءً في أحد سرادقات مهرجان «دورجا بوجا» بمنطقة شمال كلكتا، وهو مهرجان ديني تُقام خلاله أجنحة مؤقتة تضم تماثيل الإلهة دورجا، وسط إقبال جماهيري واسع للمشاركة في الاحتفالات.

وأوضحت الشرطة، في بيان، أن الحادث وقع نتيجة «الحشود الكبيرة من زوار السرادقات وسط هطول الأمطار»، مشيرة إلى إنقاذ جميع المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من جانبه، أعلن رئيس وزراء ولاية البنغال الغربية، سوفيندو أدهيكاري، أن الحادث أسفر عن إصابة 25 شخصًا إلى جانب القتلى، فيما بدأت السلطات التعامل مع تداعيات الواقعة وتقديم المساعدة للمتضررين.

ووصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الحادث بأنه «محزن»، معربًا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وقال مودي، في منشور عبر منصة «إكس»، إن حكومة ولاية البنغال الغربية تقدم كل المساعدة الممكنة للعائلات المتضررة.

وأكد وزير الداخلية الهندي أميت شاه أن السلطات تعمل على توفير جميع التسهيلات الطبية الممكنة للمصابين، في أعقاب الحادث الذي حوّل الاحتفال الديني إلى مأساة أودت بحياة العشرات بين قتيل ومصاب.