تعرف على الأسعار الرسمية لهاتف «آيفون ديو» الجديد

تشهد السوق المصرية فُتح باب الحجز المسبق لهاتف «آيفون ديو» على أن يبدأ تسليم الأجهزة للعملاء الذين أتموا الحجز اعتباراً من الجمعة 23 أكتوبر الجاري.

ويطرح الهاتف بأربع سعات تخزينية، تبدأ من 256 جيجابايت بسعر 172 ألفاً و799 جنيهاً، فيما يبلغ سعر سعة 512 جيجابايت 199 ألفاً و999 جنيهاً.

وتصل أسعار الهاتف إلى 239 ألفاً و999 جنيهاً للإصدار بسعة 1 تيرابايت، بينما يبلغ سعر النسخة الأعلى بسعة 2 تيرابايت 289 ألفاً و999 جنيه.

ويجري الحجز المسبق إلكترونياً فقط، وفق إجراءات مخصصة للهاتف الجديد، تتضمن ملء نموذج طلب شراء لاستكمال الحجز.

ويأتي طرح «آيفون ديو» في مصر بالتزامن مع إتاحته رسمياً عالمياً بدءاً من 23 أكتوبر، باعتباره أول هاتف آيفون بتصميم قابل للطي، مع شاشة داخلية كبيرة وشاشة خارجية للاستخدام اليومي.