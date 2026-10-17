بقوة 400 حصان.. ماذا تقدم جاجوار I-Pace الكهربائية

تعود جذور جاجوار البريطانية إلى عام 1922، لتصبح واحدة من العلامات المعروفة في صناعة السيارات الفاخرة، وقدمت الشركة عبر تاريخها مجموعة من الطرازات البارزة، من بينها XK وE-Type وXJ وF-Type، إلى جانب سيارات الدفع الرياضي متعددة الاستخدامات مثل F-Pace وE-Pace، وصولًا إلى I-Pace التي تمثل أحد أبرز توجهاتها نحو الطاقة الكهربائية.

تصميم جاجوار I-Pace

تأتي جاجوار I-Pace بأبعاد تتناسب مع فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة، إذ يبلغ طولها 4682 ملليمترًا، وعرضها 2011 ملليمترًا، بينما يصل ارتفاعها إلى 1566 ملليمترًا، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2990 ملليمترًا.

ويبلغ الخلوص الأرضي 174 ملليمترًا، فيما يصل وزن السيارة دون ركاب إلى 2133 كيلوجرامًا، وتوفر السيارة مساحة للأمتعة تصل إلى 656 لترًا، مع مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، إلى جانب عجلات مصنوعة من الألومنيوم بقياس 19 بوصة في الأمام والخلف.

جاجوار I-Pace

محركات وأداء جاجوار I-Pace

تعتمد جاجوار I-Pace على منظومة كهربائية تضم محركين، أحدهما لكل محور، لتوفير نظام دفع كلي للعجلات، وتصل القوة الإجمالية إلى 400 حصان، فيما يبلغ عزم الدوران 696 نيوتن متر، وتتصل المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة.

وتنعكس هذه الأرقام على أداء السيارة، إذ يمكنها الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.8 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 200 كيلومتر في الساعة، ولا يقتصر استخدام السيارة على التنقلات المعتادة، إذ تبلغ قدرة السحب المعلنة 750 كيلوجرامًا.

جاجوار I-Pace

تجهيزات جاجوار I-Pace

تضم مقصورة جاجوار I-Pace تجهيزات متعددة إذ يأتي مقعد السائق بتصميم رياضي مع إمكانية التعديل الكهربائي في 12 وضعية، إلى جانب خاصية حفظ إعدادات المقعد في الذاكرة، كما يحصل مقعد الراكب الأمامي على إمكانية التعديل الكهربائي، بينما تأتي عجلة القيادة مكسوة بالجلد ومتعددة الوظائف.

وتتضمن السيارة شاشة معلومات وترفيه بقياس 10 بوصات، تدعم الاتصال اللاسلكي بنظامي Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب نظام ملاحة يساعد على تحديد الوجهات والوصول إليها، مع مكيف هواء أوتوماتيكي، وباقة من تقنيات الحماية والأمان.