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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عزة لبيب تطمئن جمهورها على حالتها الصحية: الحمد لله أنا بخير وأفضل حاليًا.. خاص

الفنانة عزة لبيب
الفنانة عزة لبيب
أوركيد سامي

طمأنت الفنانة عزة لبيب جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية، بعد تعرضها لوقعة استدعت وضع رباط، مؤكدة أنها تشهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، وأنها تأمل في التخلص من الرباط خلال الأسبوع الجاري، لتعود إلى حالتها الطبيعية في أقرب وقت.

وقالت الفنانة عزة لبيب، خلال لقاء خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري، إنها بخير وفي حالة صحية أفضل حاليًا، موضحة أنها تعرضت لوقعة، لكنها تتحسن بفضل الله، ومن المنتظر أن تقوم بإزالة الرباط خلال الأيام المقبلة، وتحديدًا خلال هذا الأسبوع، وفقًا لما أشارت إليه في حديثها.

وأضافت عزة لبيب، في تصريحاتها، أنها تشعر بتحسن في الوقت الحالي، وحرصت على طمأنة جمهورها بشأن وضعها الصحي، مؤكدة أن حالتها أصبحت أفضل، وهو ما يبعث برسالة طمأنينة إلى محبيها الذين يتابعون أخبارها ويحرصون على الاطمئنان عليها باستمرار.

وتأتي تصريحات الفنانة لتضع حدًا للقلق بشأن حالتها الصحية، بعدما أكدت بنفسها أنها بخير، وأن الأمور تسير نحو الأفضل، مع اقتراب موعد إزالة الرباط خلال الأسبوع الجاري، وهو ما يمثل خطوة جديدة في طريق تعافيها.

وتحظى عزة لبيب بمحبة كبيرة  من الجمهور، بفضل مشوارها الفني ومشاركاتها في عدد من الأعمال الفنية

وفي ختام حديثها، حرصت عزة لبيب على التأكيد مجددًا أنها بخير وفي حالة أفضل حاليًا، في رسالة طمأنة لجمهورها، معربة بتصريحاتها عن تفاؤلها بالتحسن خلال الأيام المقبلة، وانتظار إزالة الرباط خلال الأسبوع الجاري.

الفنانة عزة لبيب اخبار الفن نجوم الفن صدي البلد

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