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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح يعلن تفاصيل 3 ورش تدريبية بدورته الـ11

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يطلق ورش «حركة الجسد» و«الألعاب الدرامية» و«الموسيقى والعرض المسرحي» في دورته الـ11
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يطلق ورش «حركة الجسد» و«الألعاب الدرامية» و«الموسيقى والعرض المسرحي» في دورته الـ11
أحمد البهى

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، والمقرر إقامته في الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر 2026، عن تفاصيل ورشه التدريبية المتخصصة في دورته الحادية عشرة، التي تشمل ورشة «حركة الجسد والكفاءة والتدفق الديناميكي في الأداء»، وورشة الألعاب الدرامية للطفل والنشء ، وورشة «الموسيقى والعرض المسرحي»، بمشاركة مجموعة من المدربين والفنانين المتخصصين في مجالات المسرح والموسيقى والأداء الحركي.

تأتي في مقدمة هذه الورش ورشة «حركة الجسد والكفاءة والتدفق الديناميكي في الأداء»، التي تقدمها الممثلة والراقصة والباحثة الرومانية أندرادا أولتان، وتهدف إلى تطوير الممارسة الفنية متعددة التخصصات للممثل، من خلال توظيف التعبير الجسدي والتدفق الديناميكي للحركة، واستكشاف تقاطعات الرقص مع الأداء المسرحي.

وأندرادا أولتان باحثة دكتوراه وعضو بهيئة التدريس المساعدة بجامعة «لوتشيان بلاغا» في سيبيو، بعد حصولها على بكالوريوس التمثيل من الجامعة نفسها. وتعاونت بوصفها فنانة أداء مع مؤسسات مسرحية وشركات مستقلة في رومانيا، من بينها المسرح الوطني «رادو ستانكا»، ومسرح متروبوليس، ومسرح غودو في بوخارست، ومسرح «إلفيرا غوديانو».

وتتضمن مشروعاتها الأخيرة أداء دور الإمبراطورة في مسرحية «شباب بلا شيخوخة وحياة بلا موت»، إخراج ستيفان لوبو، ودور كارينا في مسرحية «مباراة كرة اليد»، إخراج غابرييل ساندو، إلى جانب مشاركتها مخرجة مساعدة ومساعدة مصممة رقصات في مسرحية «أليس في بلاد العجائب».

ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر الرابط التالي: https://forms.gle/QMgi2C14mKTYcgZj9

وفي سياق الورش المتخصصة، يقدم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ورشة الألعاب الدرامية للطفل والنشء بعنوان «العاب درامية للطفل والنشئ»، التي تقدمها الناقدة والمخرجة ومدربة الفنون التشكيلية والمسرحية سها كحيل.

وفي زمن الشاشات والذكاء الاصطناعي، تأخذ هذه الورشة المسرحية الأطفال في رحلة تفاعلية مبهجة تعبر بهم من العالم الرقمي إلى عمق الحكايات التراثية وأسرارها الساحرة. وتضيء الورشة على كيفية تواصل أطفال الماضي بودّ وفرح حقيقي، وتستبدل العزلة الرقمية بتجربة حية تجمع بين الألعاب الشعبية والأغاني التراثية وتقنيات التمثيل والتقليد للشخصيات الأسطورية والتاريخية.

وسها كحيل حاصلة على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم الدراما والنقد، عام 2002، ودرست الإخراج المسرحي بمركز الإبداع الفني تحت إشراف المخرج عصام السيد، فضلًا عن دراستها التصوير الزيتي والجرافيك بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان.

 وتمتلك سها كحيل سجلًا حافلًا بالورش المتخصصة في الأداء التمثيلي، ومسرح الميكروتياترو الإسباني، وتصنيع عرائس الماريونيت، والفنون التشكيلية.

كما تعمل مدربة للفنون التشكيلية بنادي الزهور الرياضي، وقدمت العديد من ورش الأشغال الفنية وإعادة التدوير للأطفال في النادي الأهلي، ونادي الصيد، ومكتبة الحضارة، ومكتبة القاهرة، ومركز طلعت حرب الثقافي، ومسرح الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة، وأشرفت على ورش الفنون بركن الطفل في مهرجان «هل هلالك» لمدة ست سنوات متتالية.

 وحصلت على جائزة ثاني أفضل إخراج عن عرض «والله زمان» بالملتقى الثاني للميكروتياترو، وأخرجت حفل «وجوه إفريقية» الاستعراضي بنادي الزهور، وعملت مساعدة مخرج في عرض «كوميديا البؤساء»، كما شاركت في لجان تحكيم عدد من المهرجانات، منها مهرجان مراكز فنون الجامعات ومهرجان جامعة القاهرة للعروض الطويلة عام 2022.

ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر الرابط التالي: https://forms.gle/B9Afiq1S9BroDK5W7

أما الورشة الثالثة، فتحمل عنوان «الموسيقى والعرض المسرحي»، ويقدمها المؤلف الموسيقي والملحن زياد هجرس، وتهدف إلى التعريف بوظيفة الموسيقى والألحان داخل العروض الدرامية والغنائية، وآليات توظيفها بصورة صحيحة من جانب المؤلف الموسيقي والمخرج والممثل، بما يسهم في نقل الدراما والمشاعر وتعزيز تفاعل المتلقي مع العرض المسرحي.

وزياد هجرس حاصل على ليسانس الحقوق، وبدأ العمل في مجال التأليف الموسيقي والتلحين عام 2016، وقدم الموسيقى والألحان لعدد من العروض المسرحية البارزة، منها «الطاحونة الحمراء»، و«ثرثرة فوق النيل»، و«مرسل إلى»، و«أوليفر تويست»، و«سما».

وحصد هجرس العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل موسيقى أصلية من مهرجان Feel the Reel البريطاني للأفلام القصيرة عن فيلم «السابع والعشرون من مايو»، وجائزة أفضل موسيقى وألحان بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دوراته السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة عن عروض «أوليفر تويست»، و«الطاحونة الحمراء»، و«ثرثرة فوق النيل»، وجائزة أفضل موسيقى وألحان في مسابقة إبداع للمسرح الغنائي عن عرضي «ثرثرة فوق النيل» و«وش الليل»، بالإضافة إلى جوائز مهرجان الفضاءات المتعددة ومهرجان الثقافة.
ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر الرابط التالي: https://forms.gle/6YdjJDQHwWsxRoJq8

يقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، بقيادة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وبرعاية ودعم اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء.

وتتولى الفنانة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للمهرجان، فيما يتولى المخرج مازن الغرباوي، مؤسس المهرجان ورئيسه، قيادته، وتدير الدورة الدكتورة إنجي البستاوي، بينما يرأس المنتج هشام سليمان اللجنة العليا.

وتحمل الدورة الحادية عشرة اسم الفنانة القديرة سهير المرشدي، تقديرًا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها البارزة في المسرح والدراما المصرية.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي اخبار الفن نجوم الفن

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