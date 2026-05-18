بتصميم رياضي.. مواصفات جاجوار I-Pace R-Dynamic HSE| صور

تعد جاجوار I-Pace R-Dynamic HSE من أبرز السيارات التي قدمتها العلامة البريطانية ضمن فئة السيارات الكهربائية الفاخرة، حيث تجمع بين الطابع الرياضي والتقنيات الحديثة.

أبعاد جاجوار I-Pace R-Dynamic HSE

تعتمد السيارة جاجوار I-Pace R-Dynamic HSE على تصميم يجمع بين الخطوط الانسيابية والطابع الرياضي، ويبلغ طول السيارة 4,682 مم، بينما يصل العرض إلى 2,011 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,566 مم، في حين تأتي قاعدة العجلات بطول 2,990 مم، كما يبلغ وزن السيارة بدون ركاب 2,133 كجم.

محرك جاجوار I-Pace R-Dynamic HSE

تستند جاجوار I-Pace R-Dynamic HSE إلى منظومة كهربائية بالكامل تتكون من محركين كهربائيين، مع نظام دفع كلي AWD يوفر توزيعًا متوازنًا للعزم على العجلات، وتنتج السيارة قوة إجمالية تصل إلى 400 حصان، مع عزم دوران يبلغ 696 نيوتن متر.

وتستطيع السيارة جاجوار I-Pace R-Dynamic HSE الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.8 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 200 كيلومتر في الساعة، كما توفر مدى قيادة كهربائي يصل إلى 470 كيلومترًا بالشحنة الواحدة.

تجهيزات جاجوار I-Pace R-Dynamic HSE

زودت السيارة جاجوار I-Pace R-Dynamic HSE بعدد من أنظمة السلامة وتقنيات المساعدة، وتشمل التجهيزات نظام التحذير من التصادم الأمامي، إلى جانب مكابح الطوارئ الذاتية، كما تتوفر أنظمة قراءة مسار الطريق التي تشمل التحذير عند الخروج عن المسار ومساعد البقاء داخله، بالإضافة إلى مراقبة المنطقة العمياء وتحذير حركة المرور الخلفية.

وتضم السيارة جاجوار I-Pace R-Dynamic HSE نظام مراقبة إجهاد السائق، مع حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا للرؤية الخلفية، وتعتمد المقصورة على تجهيزات تقنية متعددة منها شاشة المعلومات والترفيه وتقنيات البلوتوث وآبل كاربلاي اللاسلكي وأندرويد أوتو اللاسلكي.

كما تضم جاجوار I-Pace R-Dynamic HSE نظام صوتي ترفيهي وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، وتأتي السيارة بمكيف هواء أوتوماتيكي رباعي المناطق، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف ونوافذ كهربائية ومقاعد كهربائية.