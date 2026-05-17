كنا بنهزر.. القبض على 4 أشخاص استقلوا دراجة نارية للتعدي على طفل في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله 4 أشخاص يستقلون دراجة نارية حال قيامهم بالتعدي على طفل بالغربية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 14/ الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان طنطا من (أحد الأشخاص وبصحبته نجله - مقيمان بدائرة القسم) بتضرره من 4 أشخاص (غير معلومين له) يستقلون دراجة نارية لقيامهم بالتعدى على نجله بالسب والضرب حال سيره بدائرة القسم بدون مبرر .

وأمكن ضبط المشكو فى حقهم (4 أشخاص – مقيمين بنطاق محافظة الغربية) ، وبحوزتهم (الدراجة النارية "بدون لوحات معدنية") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه بقصد المزاح وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .