قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلوك وحضور وتقييمات أسبوعية|قرار عاجل بشأن درجات أعمال السنة لطلاب 2 بكالوريا
موعد معاشات نوفمبر 2026.. حقيقة الزيادة وأماكن الصرف
نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الحربية للخريجين: حافظوا على التميز وطوّروا قدراتكم باستمرار
الرئيس السيسى: 2030 نهاية مدة رئاستى.. مرسي طلب 4 مليارات دولار من الجيش وسننفذ أي إجراء للدفاع عن أشقائنا في الخليج
الكلية الحربية تطور منظومتها التعليمية.. أحدث النظم العالمية لإعداد ضباط قادرين على القيادة بكفاءة
الجيش الإسرائيلي يعلّق على الاعتداء على دبلوماسيين أوروبيين قرب رام الله: تحرك القنصلية لم يُنسّق معنا
خبير علاقات دولية: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي
وزير العدل لأعضاء النيابة العامة الجدد: أنتم ضمير العدالة اليقظ ولديكم مسؤولية كبيرة
التصنيع الدفاعي والأمن السيبراني على رأس أولويات «الفنية العسكرية».. تخصصات جديدة لدعم الابتكار وحماية القدرات الرقمية
التحالف: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات استهدفت الرياض والمنطقتين الشرقية والجنوبية بالسعودية
هل يجوز للنساء دفن المرأة المسلمة؟.. دار الإفتاء توضح
ضمانات موثوقة لوقف الهجمات.. شروط إيرانية جديدة لاستئناف المفاوضات مع أمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ينشر 10 عودة قوية.. مراجعات تكشف روعة قصة لعبة كول أوف ديوتي: مودرن وورفير 4

كول أوف ديوتي
كول أوف ديوتي
احمد الشريف

كشفت المراجعات الأولية للعبة "كول أوف ديوتي: مودرن وورفير 4" عن نجاح كبير لطور القصة، لتؤكد اللعبة عودتها بقوة وتخطف إعجاب اللاعبين الذين انتظروا هذا الإصدار بشغف.

نهاية مشرفة لسلسلة عريقة

وبحسب تقرير نشره موقع "بيور إكس بوكس" التقني، أصبح طور القصة متاحاً الآن لمن قاموا بحجز اللعبة مسبقاً عبر الإنترنت. 

وتؤكد أغلب التقييمات أن هذا الجزء يقدم أفضل قصة في السلسلة منذ سنوات. فقد منح موقع "آي جي إن" اللعبة تقييم 8 من 10، مشيداً بتنوع المهام وقوتها.

وأكد الموقع أن المهام التي تعتمد على التسلل خلف خطوط العدو تعتبر الأفضل، ليختتم هذا الجزء حكايات الأبطال الذين أحبهم اللاعبون بشكل مشرف.

عودة الاهتمام بالقصة مجدداً

وأوضح التقرير أن اللعبة حصدت تقييم 7 من 10 على موقع "جيم سبوت"، الذي أشار إلى نجاح المطورين في تقديم مفاجآت صادمة دون ملل. وهذا التميز يجعلها أفضل إصدار للقصة منذ عام 2019. 

ووصف موقع "جيمز رادار" اللعبة بأنها تجربة تصويب سينمائية واثقة تقدم أداءً تمثيلياً قوياً. 

ومن جهة أخرى، أكد موقع "بي سي جيمر" أن متعة إطلاق النار وعروض الفيديو السينمائية تثبت أمراً مهماً. 

فالشركة لم تعد تهمل طور القصة لحساب أطوار اللعب الجماعي عبر الإنترنت كما كان يحدث مؤخراً.

جرأة المطورين وتجربة العالم المفتوح

ولم تخل المراجعات من بعض الملاحظات، حيث منح موقع "جيمز بيت" اللعبة تقييم 4.5 من 5. 

وأوضح الموقع أن إضافة نظام "العالم المفتوح"، الذي يسمح للاعب بحرية التجول واختيار المهام بدلاً من السير في طريق واحد محدد، قد أبطأ من سرعة الأحداث. 

ورغم ذلك، أشاد الموقع بجرأة المطورين في شركة "إنفينيتي وورد" لمحاولتهم تقديم أفكار جديدة وإضافة ساعات لعب لمحبي استكشاف كل زوايا اللعبة، وتُبشر هذه الانطباعات الإيجابية بعام ممتع جداً لعشاق ألعاب التصويب.

الإنترنت كول أوف ديوتي اللعبة جيمز مودرن وورفير 4

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم السبت.. اعرف الكيلو بكام؟

مرتبات أكتوبر 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026 رسميًا للموظفين

الرئيس عبدالفتاح السيسي

لتولي المناصب القيادية.. الرئيس السيسي يُعفي هؤلاء من شرط التدريب بالأكاديمية العسكرية

المستشار هشام بدوي

رئيس النواب يصل مقر المجلس بعد حديث السيسي عن تفويض مساندة السعودية

ترامب

«65 % اسمه محمد».. ترامب يثير الجدل بمزحة عن المسلمين خلال خطاب انتخابي

منتخب الشباب

موعد مباراة مصر والسعودية في كأس الخليج تحت 17 عامًا والقناة الناقلة

ناصر منسي

من فرحة الهدف القاتل إلى عقوبة مغلظة.. كواليس أزمة ناصر منسي في الزمالك | القصة الكاملة

سليمان عيد

في ذكراه.. سر عدم قدرة أحمد السقا على دفن سليمان عيد

ترشيحاتنا

المتهمين

القبض على طفلين سرقا حقيبة سيدة مسنة في القاهرة

جثمان الطالب أحمد خالد شهيد العلم بقرية دنوشر بالمحلة

والدته وزملائه يدعون له بالرحمة.. جنازة مهيبة في وداع ضحية معهد دنوشر الأزهري بالغربية

المتهمين

القبض على طرفي مشاجرة في شبرا

بالصور

لأول مرة.. ظهور بورشه Mission S و تكشف ملامح ‏السيارة الاختبارية ‏

بورشه Mission S
بورشه Mission S
بورشه Mission S

هل خدع إيلون ماسك العالم؟ حقيقة قدرات تسلا رودستر وقدرتها على الطيران

تسلا رودستر
تسلا رودستر
تسلا رودستر

لوك لافت.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها في تركيا

بوسي
بوسي
بوسي

فستان لامع.. ميس حمدان تخطف الأنظار في ثاني أيام مهرجان الجونة

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

فيديو

اول سيارة من الذهب

أول سيارة مصممة من الذهب وغبار القمر

الأسود يسيطر على الجونة

الأسود يسيطر على الجونة.. نجمات يخطـ ـفن الأنظار بإطلالات لافتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

المزيد