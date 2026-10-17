ينشر 10 عودة قوية.. مراجعات تكشف روعة قصة لعبة كول أوف ديوتي: مودرن وورفير 4

كشفت المراجعات الأولية للعبة "كول أوف ديوتي: مودرن وورفير 4" عن نجاح كبير لطور القصة، لتؤكد اللعبة عودتها بقوة وتخطف إعجاب اللاعبين الذين انتظروا هذا الإصدار بشغف.

نهاية مشرفة لسلسلة عريقة

وبحسب تقرير نشره موقع "بيور إكس بوكس" التقني، أصبح طور القصة متاحاً الآن لمن قاموا بحجز اللعبة مسبقاً عبر الإنترنت.

وتؤكد أغلب التقييمات أن هذا الجزء يقدم أفضل قصة في السلسلة منذ سنوات. فقد منح موقع "آي جي إن" اللعبة تقييم 8 من 10، مشيداً بتنوع المهام وقوتها.

وأكد الموقع أن المهام التي تعتمد على التسلل خلف خطوط العدو تعتبر الأفضل، ليختتم هذا الجزء حكايات الأبطال الذين أحبهم اللاعبون بشكل مشرف.

عودة الاهتمام بالقصة مجدداً

وأوضح التقرير أن اللعبة حصدت تقييم 7 من 10 على موقع "جيم سبوت"، الذي أشار إلى نجاح المطورين في تقديم مفاجآت صادمة دون ملل. وهذا التميز يجعلها أفضل إصدار للقصة منذ عام 2019.

ووصف موقع "جيمز رادار" اللعبة بأنها تجربة تصويب سينمائية واثقة تقدم أداءً تمثيلياً قوياً.

ومن جهة أخرى، أكد موقع "بي سي جيمر" أن متعة إطلاق النار وعروض الفيديو السينمائية تثبت أمراً مهماً.

فالشركة لم تعد تهمل طور القصة لحساب أطوار اللعب الجماعي عبر الإنترنت كما كان يحدث مؤخراً.

جرأة المطورين وتجربة العالم المفتوح

ولم تخل المراجعات من بعض الملاحظات، حيث منح موقع "جيمز بيت" اللعبة تقييم 4.5 من 5.

وأوضح الموقع أن إضافة نظام "العالم المفتوح"، الذي يسمح للاعب بحرية التجول واختيار المهام بدلاً من السير في طريق واحد محدد، قد أبطأ من سرعة الأحداث.

ورغم ذلك، أشاد الموقع بجرأة المطورين في شركة "إنفينيتي وورد" لمحاولتهم تقديم أفكار جديدة وإضافة ساعات لعب لمحبي استكشاف كل زوايا اللعبة، وتُبشر هذه الانطباعات الإيجابية بعام ممتع جداً لعشاق ألعاب التصويب.