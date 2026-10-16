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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قبل تثبيت أي لعبة.. أسهل طريقة لمعرفة مواصفات اللابتوب بدون برامج

مواصفات اللابتوب
مواصفات اللابتوب
شيماء عبد المنعم

يتيح نظام ويندوز للمستخدمين التعرف على مواصفات أجهزة الكمبيوتر بسهولة، من خلال مجموعة من الأدوات المدمجة التي تكشف تفاصيل المعالج والذاكرة العشوائية ووحدة التخزين وكارت الشاشة، دون الحاجة إلى تثبيت برامج إضافية. 

وتتنوع هذه الأدوات بين إعدادات النظام وأداة معلومات النظام، إلى جانب مدير المهام Task Manager لمراقبة الأداء، وأداة dxdiag لفحص الرسوميات والتحقق من بعض متطلبات تشغيل الألعاب والبرامج.

ما هي مواصفات اللابتوب؟ وما أهميتها؟


تشير مواصفات اللابتوب إلى التفاصيل الفنية لمكوناته الداخلية والبرمجية، التي تحدد قدرته على تشغيل البرامج والألعاب والتعامل مع المهام المختلفة، وتشمل المواصفات الأساسية مجموعة من العناصر الرئيسية، أبرزها:

- المعالج (CPU): يمثل العقل الأساسي للكمبيوتر، إذ يتولى تنفيذ التعليمات وتشغيل البرامج ومعالجة البيانات، وتؤثر قدراته وعدد أنويته وسرعة تشغيله في أداء الجهاز، خاصة عند تنفيذ مهام متعددة في الوقت نفسه.
- الذاكرة العشوائية (RAM): تستخدم لتخزين البيانات التي يحتاج إليها النظام والبرامج أثناء التشغيل. وتساعد سعتها الأكبر على تحسين تعدد المهام، خاصة عند تشغيل البرامج الثقيلة.
- وحدة التخزين (SSD أو HDD): تستخدم لحفظ نظام التشغيل والملفات والبرامج. وتتميز وحدات SSD بسرعات أعلى في تشغيل الكمبيوتر وفتح التطبيقات ونقل الملفات مقارنة بوحدات HDD التقليدية.
- كارت الشاشة (GPU): يتولى معالجة الرسوميات وعرض الصور والفيديو، ويؤدي دورا مهما في تشغيل الألعاب وتحرير الفيديو والتصميم ثلاثي الأبعاد.
- نظام التشغيل: يمثل البيئة البرمجية التي تدير موارد الجهاز وتتيح تشغيل التطبيقات، مثل Windows 11 وWindows 10.
 

وتساعد معرفة هذه المواصفات على تحديد أسباب بطء الكمبيوتر، والتأكد من توافق البرامج والألعاب معه، إلى جانب معرفة المكونات التي يمكن ترقيتها لتحسين الأداء.

طريقة معرفة مواصفات الكمبيوتر في ويندوز
 

يوفر نظام ويندوز عدة وسائل للاطلاع على مواصفات الجهاز، بدءا من المعلومات الأساسية وصولا إلى التفاصيل الفنية المتقدمة.

1. معرفة المواصفات من خلال الإعدادات:
 

تعد هذه الطريقة الأسهل للمستخدمين الذين يريدون معرفة المواصفات الرئيسية للابتوب دون الدخول في تفاصيل تقنية معقدة، ويمكن الوصول إلى المعلومات من خلال الخطوات التالية:

- افتح قائمة Start (ابدأ).
- انتقل إلى Settings (الإعدادات).
- اختر System (النظام).
- اضغط على About (حول).
- ستظهر صفحة تتضمن معلومات الجهاز الأساسية، مثل اسم الكمبيوتر، ونوع المعالج، وسعة الذاكرة العشوائية المثبتة، ونوع النظام، وما إذا كان يدعم معمارية 64 بت، بالإضافة إلى تفاصيل إصدار ويندوز المثبت.

وتناسب هذه الطريقة المستخدمين الذين يحتاجون إلى معرفة مواصفات أجهزتهم عند تثبيت برنامج جديد أو التواصل مع الدعم الفني.

2. استخدام أداة System Information للتفاصيل المتقدمة:
 

إذا كنت تريد معلومات أكثر تفصيلا عن مكونات الكمبيوتر، فإن أداة معلومات النظام توفر نظرة أوسع على إعدادات الجهاز ومكوناته، ولفتح الأداة، اتبع الخطوات التالية:

- اضغط على مفتاحي Windows + R في الوقت نفسه.
- اكتب الأمر msinfo32.
- اضغط على Enter.
- ستفتح نافذة تعرض معلومات تفصيلية، تشمل إصدار BIOS، وطراز اللوحة الأم، وموارد الأجهزة، ومكونات النظام، وبعض إعدادات التشغيل، بما في ذلك حالة دعم المحاكاة الافتراضية.

وتفيد هذه الأداة في عمليات استكشاف الأخطاء وإصلاحها، والتحقق من مكونات الجهاز، ومعرفة بعض التفاصيل التي لا تظهر في صفحة الإعدادات الرئيسية.

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