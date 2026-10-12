أزمة للعبة GTA 6.. قراصنة يهددون بتسريبها كاملة ويطالبون باعتذار رسمي

كشفت تقارير تقنية عن أزمة كبيرة تواجه شركة "تيك تو"، بعدما هدد قرصان إلكتروني بتسريب النسخة الكاملة من لعبتها المنتظرة "GTA 6" قبل موعد طرحها.

تهديد صريح ونسخة قابلة للعب

وبحسب تقرير نشره موقع "تيك باور أب" التقني، أعلن هكر إلكتروني يدعى "سايبر ليك" عن امتلاكه لنسخة جاهزة من اللعبة.

وتعتبر هذه النسخة ليست مجرد لقطات مصورة، بل هي ما يعرف بـ"البناء الكامل" (Full Build).

ويعني هذا المصطلح ببساطة أن اللعبة مبرمجة بالكامل، وقابلة للتشغيل من البداية وحتى مشاهد النهاية.

وهدد هذا الشخص بنشر هذه الملفات علنًا على الإنترنت، وذلك قبل موعد الإصدار الرسمي المقرر يوم 19 نوفمبر المقبل.

شروط غريبة لوقف التسريب

ووضع هذا المخترق شرطين غريبين للتراجع عن هذا التهديد المزعج. الشرط الأول يتعلق بعملة رقمية مشفرة مرتبطة به، حيث طلب أن تصل قيمتها في السوق إلى 30 مليون دولار.

أما الشرط الثاني، فهو توجيه رسالة مباشرة للشركة المنتجة يطالبها فيها بتقديم اعتذار علني للجمهور.

كما اشترط ضرورة إصدار اللعبة على أسطوانات فعلية ملموسة للبيع في المتاجر، ورفض خطة الشركة بالاعتماد على الأكواد الرقمية التي تتيح تحميل اللعبة عبر الإنترنت فقط.

صمت رسمي وتحذير للمستخدمين

وحتى هذه اللحظة، لم تصدر الشركة المطورة للعبة أي رد رسمي على هذه التهديدات.

ولكن الخبراء يرجحون أن هذا الأمر قد يكون مجرد خدعة لجذب الانتباه ورفع قيمة العملة الرقمية، ولهذا السبب، وجه التقرير تحذيرًا شديد اللهجة لجميع المستخدمين العاديين.

وطالبهم بالابتعاد تمامًا عن موقع هذا القرصان، وتجنب تحميل أي ملفات مشبوهة تدعي أنها اللعبة، لأنها قد تحمل فيروسات خطيرة تدمر أجهزتهم الشخصية فوراً.