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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لعشاق الأكشن.. إطلاق تحديث ضخم للعبة Space Marine 2 بمناسبة ذكرى إصدارها

Space Marine 2
Space Marine 2
احمد الشريف

أطلقت الشركة المطورة للعبة الأكشن الشهيرة "Space Marine 2" تحديثًا ضخمًا ومجانيًا لجميع اللاعبين، ليقدم محتوى جديدًا كليًا احتفالاً بالذكرى السنوية لإصدار اللعبة.

مهام وأسلحة تشعل المنافسة

وبحسب تقرير نشره موقع "وورهامر كوميونيتي" الرسمي، يجلب التحديث الجديد خريطة لعب إضافية لطور المهام التعاونية (وهو نظام يسمح لك باللعب مع أصدقائك في فريق واحد). 

تضع هذه الخريطة اللاعبين في مواجهة قاسية مع أسراب جديدة من الوحوش الفضائية. 

كما يتضمن التحديث أسلحة نارية متطورة، لتمنح اللاعبين القوة اللازمة لتدمير الأعداء الذين يهاجمونهم بشراسة من كل اتجاه.

إصلاحات شاملة لتجربة أسرع

ولم يقتصر التحديث على المحتوى الجديد فقط. فقد ركز فريق التطوير بقوة على حل المشاكل التقنية المزعجة التي واجهت اللاعبين مؤخرًا. 

وشملت التعديلات تحسين استقرار "السيرفرات" (وهي أجهزة الكمبيوتر المركزية التي تربط اللاعبين ببعضهم عبر الإنترنت). 

يضمن هذا التحسين عدم انقطاع الاتصال فجأة وسط المعركة، كما تم رفع كفاءة عرض الرسوميات لتصبح حركة الشخصيات سلسة وسريعة دون أي تقطيع.

هدايا وتعديلات بصرية

ومع هذا الاحتفال السنوي الكبير، قررت الشركة إهداء عشاق اللعبة حزمة من التعديلات البصرية المجانية. 

وتتيح هذه التعديلات للاعبين تلوين وتغيير شكل دروعهم القتالية بتفاصيل دقيقة. وبذلك يظهر كل مقاتل بشخصية فريدة تميزه في ساحات القتال المفتوحة.

التحديث متاح الآن للتحميل الفوري، ويعتبر فرصة ممتازة للعودة إلى أجواء اللعبة المليئة بالحركة والإثارة.

Space Marine 2 لعبة لعب إصدار اللعبة الإنترنت أسلحة نارية

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