عشاق الألعاب القديمة.. إليك أفضل جهاز ألعاب محمول ذكي وصغير الحجم في الأسواق

وسّعت شركة Ayaneo تشكيلة Konkr الاقتصادية بإطلاق جهاز Pocket Block، وهو جهاز ألعاب محمول صغير الحجم يعمل بنظام Android ومصمم خصيصًا للألعاب الكلاسيكية. بعد الكشف عنه لأول مرة في مايو، أصبح الجهاز متاحًا الآن للطلب عالميًا وفي الصين، بأسعار تبدأ من 89 دولارًا أمريكيًا.

مواصفات مجموعة Konkr Pocket Block



يتميز جهاز Pocket Block بتصميم رأسي مألوف يُذكّر بجهاز Game Boy الكلاسيكي، بأبعاد 113.2 × 77.4 × 19.8 ملم ووزن 165 غرامًا تقريبًا. تهيمن على واجهة الجهاز شاشة LCD مقاس 3.33 بوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع 4:3. تتميز الشاشة بدقة 960 × 720 بكسل وكثافة بكسل تبلغ 360 بكسل لكل بوصة، وهي مُعايرة خصيصًا لضمان دقة عرض مثالية لألعاب الفيديو القديمة.

يعمل الجهاز المحمول داخليًا بمعالج MediaTek Helio G85، وهو معالج متوسط ​​الأداء يوفر قدرة كافية لتشغيل ألعاب المنصات الكلاسيكية بنظامي 32 بت و64 بت. يتوفر للمشترين خياران من حيث المواصفات: طراز أساسي بذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X سعة 2 جيجابايت وسعة تخزين 32 جيجابايت، أو طراز متطور بذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت وسعة تخزين 64 جيجابايت. يحتوي كلا الطرازين على منفذ لبطاقة microSD لتوسيع مكتبة الألعاب المحلية.

يتميز جهاز Pocket Block بلوحة تحكم تقليدية وأزرار ABXY مع مفاتيح غشائية مطاطية. وعلى الرغم من حجمه الصغير، فقد أضافت شركة Ayaneo أزرار الكتف L1/R1 وL2/R2 في الخلف، بالإضافة إلى زري بدء واختيار مخصصين. كما يتميز الجهاز بأزرار AYA و1 و2 و"=" قابلة للتخصيص للوصول السريع إلى وظائف النظام وإعداداته.



يعمل الجهاز بنظام أندرويد 12، مع نظام برمجيات خاص بشركة Ayaneo. يتضمن هذا النظام مشغل AYAHome لتخصيص سطح المكتب، وAYASpace، وهي واجهة أمامية مخصصة لاستيراد الألعاب، وإدارة منصات المحاكاة المتعددة، وجمع البيانات الوصفية السحابية تلقائيًا.

يتميز جهاز Pocket Block ببطارية سعة 3500 مللي أمبير/ساعة، بالإضافة إلى مكبرات صوت ثنائية القنوات ومحرك خطي لتوفير استجابة لمسية.

أما بالنسبة للاتصال، فيدعم الجهاز تقنية Wi-Fi 5، وBluetooth 5.0، ومنفذ USB 2.0 من النوع C مع خاصية الشحن السريع PD، ومنفذ سماعة رأس 3.5 ملم.



الأسعار والتوافر



يتوفر جهاز Konkr Pocket Block بثلاثة ألوان: الرمادي الأصلي، والأبيض الذري، والبنفسجي المكعب. يبلغ سعر طراز 2 جيجابايت/32 جيجابايت 89 دولارًا أمريكيًا (499 يوانًا صينيًا)، بينما يبلغ سعر طراز 3 جيجابايت/64 جيجابايت 109 دولارات أمريكية (599 يوانًا صينيًا). تقدم Ayaneo حاليًا خصمًا لفترة محدودة للمشترين الأوائل، حيث يتم خصم 10 دولارات أمريكية من كلا الطرازين. من المقرر بدء الشحن في نهاية أكتوبر.

وفي أخبار ذات صلة، اطلع على مراجعتنا لجهاز Ayaneo Konkr Pocket Advanc