قبل أن تضغط "تحميل".. إليك كيف تسرق ألعاب الهاتف المجانية بياناتك؟

قد تبدو ألعاب الهاتف المجانية صفقة مثالية، إذ يمكنك القيام بتحميلها واللعب بها وذلك دون دفع أي أموال، إلا أن شركة Proton تحذر من أن التكلفة الحقيقية قد تكون بياناتك الشخصية وخصوصيتك.

ومن جانبها قد أجرت الشركة لدراسة شملت أكثر 100 لعبة مجانية شعبية على نظام أندرويد، ووجدت أن معظم هذه الألعاب قد تحتوي على العديد من أدوات تتبع تعد مرتبطة بشركات تكنولوجيا الإعلانات في دول من بينها الصين وروسيا وإسرائيل.



ماذا تخفي الألعاب المجانية داخلها؟

من جانبها قد استخدمت "Proton" أداة Exodus Privacy، المتخصصة في اكتشاف أكواد أدوات التتبع داخل تطبيقات أندرويد، وذلك لفحص الألعاب الأكثر شعبية في أربع دول.

وقد شملت قائمة الألعاب التي خضعت للتحليل عناوين مجانية شهيرة مثل Block Blast وDisney Solitaire.

وتقول "Proton" إن أدوات التتبع يمكن أن تجمع مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك كلا من :

- تفاصيل الجهاز.

- عادات وسلوك المستخدم.

- معلومات الدفع.

- العمر.

- الجنس.

- الموقع الجغرافي.

من بين أنواع البيانات التي يمكن جمعها، تعتبر "Proton" أن بيانات الموقع الجغرافي والتي تعد الأكثر إثارة للقلق، لأنها قد تكشف أماكن كلا من العمل والنوم والسفر والأماكن التي يقضي فيها المستخدمون أوقاتهم.

هل تصبح بياناتك هي المقابل ؟

وترى الشركة أن الدفع مقدمًا مقابل الألعاب قد يقلل من الحافز وراء عمليات التتبع،كما توصي باستخدام شبكة VPN مزودة بخاصية حجب أدوات التتبع لمنع التطبيقات من الاتصال بنطاقات معروفة بأنها مرتبطة بأدوات التتبع.

وقبل تحميل لعبة مجانية جديدة، فقد يكون من المفيد الانتباه إلى البيانات التي تطلب اللعبة الوصول إليها، وما إذا كانت تحتوي على بعض أدوات تتبع، وما إذا كانت هذه الصلاحيات ضرورية فعلًا لتشغيلها.