قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سنة صلاة العصر كم ركعة؟ دار الإفتاء تكشف حقيقة مواظبة النبي عليها
الأمم المتحدة تدعو لخفض التصعيد بين باكستان وأفغانستان
موسكو تشن أكبر هجوم ضد شبكات الكهرباء في أوكرانيا.. وتدمر جسرا رئيسيا في كييف
رقص خادش .. القبض على صانعة محتوى بالشيخ زايد | تفاصيل
الأعلى للإعلام: لائحة جديدة لتنظيم الظهور الإعلامي للأطباء
أهم معارك حرب الاستنزاف.. ملاحم الجيش المصري التي مهدت لنصر أكتوبر
في مُداهمات أمنية.. مصرع 4 عناصر شديدة الخطورة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة .. صور
ترامب: ننفق على حرب إيران أقل مما نكسبه من نفط فنزويلا في شهر
مديحة حمدي: حجابي بيعمل أزمة للمخرجين أثناء تصوير مشاهد معينة
رئيس الشيوخ يرفع الجلسة حتى 6 أكتوبر ويدعو الأعضاء لتسجيل رغبات اللجان
النائب العام يبحث سُبل التعاون مع نظيريه الإماراتي والسويسري خلال مؤتمر الأمم المتحدة
زمايلك مش هينسوك أبدا.. طلاب مدرسة إعدادية ينعون زميلهم في الطابور برسائل مؤثرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قبل أن تضغط "تحميل".. إليك كيف تسرق ألعاب الهاتف المجانية بياناتك؟

قبل أن تضغط "تحميل": إليك كيف تسرق ألعاب الهاتف المجانية بياناتك؟
قبل أن تضغط "تحميل": إليك كيف تسرق ألعاب الهاتف المجانية بياناتك؟
لمياء الياسين

قد تبدو ألعاب الهاتف المجانية صفقة مثالية، إذ يمكنك القيام بتحميلها واللعب بها  وذلك دون دفع أي أموال، إلا أن  شركة Proton تحذر من أن التكلفة الحقيقية قد تكون بياناتك الشخصية وخصوصيتك.

ومن جانبها قد أجرت الشركة لدراسة شملت أكثر 100 لعبة مجانية شعبية على نظام أندرويد، ووجدت أن معظم هذه الألعاب قد تحتوي على العديد من أدوات تتبع تعد مرتبطة بشركات تكنولوجيا الإعلانات في دول من بينها الصين وروسيا وإسرائيل.


ماذا تخفي الألعاب المجانية داخلها؟

من جانبها قد استخدمت "Proton" أداة Exodus Privacy، المتخصصة في اكتشاف أكواد أدوات التتبع داخل تطبيقات أندرويد، وذلك لفحص الألعاب الأكثر شعبية في أربع دول.

وقد شملت قائمة الألعاب التي خضعت للتحليل عناوين مجانية شهيرة مثل Block Blast وDisney Solitaire.

وتقول "Proton" إن أدوات التتبع يمكن أن تجمع مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك كلا من :

- تفاصيل الجهاز.

- عادات وسلوك المستخدم.

- معلومات الدفع.

- العمر.

- الجنس.

- الموقع الجغرافي.

من بين أنواع البيانات التي يمكن جمعها، تعتبر "Proton" أن بيانات الموقع الجغرافي والتي تعد الأكثر إثارة للقلق، لأنها قد تكشف أماكن كلا من العمل والنوم والسفر والأماكن التي يقضي فيها المستخدمون أوقاتهم.

هل تصبح بياناتك هي المقابل ؟

وترى الشركة أن الدفع مقدمًا مقابل الألعاب قد يقلل من الحافز وراء عمليات التتبع،كما توصي باستخدام شبكة VPN مزودة بخاصية حجب أدوات التتبع لمنع التطبيقات من الاتصال بنطاقات معروفة بأنها مرتبطة بأدوات التتبع.

وقبل تحميل لعبة مجانية جديدة، فقد يكون من المفيد الانتباه إلى البيانات التي تطلب اللعبة الوصول إليها، وما إذا كانت تحتوي على بعض أدوات تتبع، وما إذا كانت هذه الصلاحيات ضرورية فعلًا لتشغيلها.

بياناتك الشخصية نظام أندرويد شركات تكنولوجيا أدوات التتبع أنواع البيانات شبكة VPN

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بالأسماء.. تعيين 685 معاون نيابة عامة من خريجي دفعتي 2021 و2022

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

رمضان صبحي

مفاجأة مدوية.. ماذا حدث في عينة رمضان صبحي؟.. حيثيات الحكم تكشف التفاصيل

غادة ضحية الاسكندرية

أمها متعرفش إنها اتقـ تلت.. أسرار جديدة في انهاء حياة سيدة الإسكندرية على يد طليقها

أسعار البيض

بعد شهور من التراجع.. قفزة مفاجئة في أسعار البيض وهذا سعر الكرتونة؟

التسبيح

التسبيح الأعظم في الليل .. كلمتان تسقط بهما جميع ذنوبك

الطيار العماني المتهم بخطف طائرة فلاي دبي

صور الطيار العُماني المتهم بمهاجمة قائد «فلاي دبي».. تفاصيل 30 ثانية قلبت الرحلة إلى كارثة

هيئة قضايا الدولة

قرار جمهوري بتعيين 294 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة.. ننشر الأسماء كاملة

ترشيحاتنا

أمير عزمي مجاهد

أمير عزمي مجاهد: أرفض تعيين مدير رياضي جديد للزمالك.. ولا يوجد أدوات متاحة يعمل بها الزناتي

أمير عزمي

قدموا استقالتكم أفضل".. أمير عزمي يفتح النار على مجلس الزمالك

محمد عبد المنعم

خالد الغندور يكشف سبب غضب محمد عبد المنعم بعد مباراة أنجولا

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | أفضل طريقة لتنظيم يوم طفلك بين «الهوم ورك» ومذاكرة التقييمات والتمارين .. تحذير للأمهات من أشياء يجب تجنّبها قبل تطعيم الحصبة للأطفال

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك 4IT-EGY-T-.. صور

قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك (4IT-EGY-T-)
قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك (4IT-EGY-T-)
قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك (4IT-EGY-T-)

تطوير الأداء ودعم الأبطال.. البحوث الطبية للقوات المسلحة يستقبل وزير الرياضة

مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة يستقبل وزير الشباب والرياضة
مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة يستقبل وزير الشباب والرياضة
مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة يستقبل وزير الشباب والرياضة

الدولار والريال.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد