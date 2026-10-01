قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء: تخصيص 150 فدانًا لـ "قصر العيني" في أكتوبر لا يعني التخلي عن موقعه التاريخي أو الاستغناء عن مؤسساته القائمة
رئيس الوزراء يتابع مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني
رئيس البورصة: القيمة السوقية تتجاوز 4.3 تريليون جنيه.. ومتوسط التداول اليومي يصل لـ 10 مليارات
ملكة جمال مصر العالمية تثير الجدل بعد ارتدائها فستان مارلين مونرو | شاهد
الخداع الاستراتيجي.. السلاح الذي استخدمه السادات قبل ساعة الصفر
1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع
تفجيرات إسرائيلية ضخمة في قرى جنوب لبنان
تفجيرات إسرائيلية ضخمة في قرى جنوب لبنان
موعد مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا وديًا.. والقنوات الناقلة
إيران تستدعي السفير البريطاني بسبب اتهامات قاعدة فيرفورد.. وتطالب لندن بتوضيح رسمي
عراقجي: وقف التحركات الأمريكية السبيل الوحيد لاستعادة الأمن في مضيق هرمز والمنطقة
احتجاجات المدارس تهز فرنسا.. رئيس الوزراء يستدعي الحكومة لاجتماع طارئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
أ ش أ

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن برنامج التحول الاقتصادي الوطني يستهدف تحقيق المزيد من أوجه تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وكذا تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار ومجتمع الأعمال، وتقديم المزيد من الدعم للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وما يتعلق بريادة الأعمال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ لمتابعة مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من مسئولي الوزارتين.

وجدد رئيس الوزراء، الإشارة إلى أن لقاء اليوم، يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات واللقاءات التي يتم عقدها بشكل مستمر لمتابعة آخر مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، وصولا لرؤية وإطار اقتصادي متكامل يعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال الفترة القادمة، ويحقق المزيد من الاتساق بين السياسات المالية والنقدية، بما يلبي احتياجات ومتطلبات المواطنين، ويرفع من مستوياتهم المعيشية، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق النمو المستدام، وذلك تمهيداً لعرض الصيغة النهائية للبرنامج على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ثم إطلاقه وبدء تطبيقه.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن الهدف النهائي لبرنامج التحول الاقتصادي الوطني، هو بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، يقوده مواطن أكثر قدرة وتمكيناً، وذلك بما يسمح بتحقيق المزيد من الاستفادة بصورة مباشرة من مكتسبات التنمية.

وخلال الاجتماع، تم تناول القطاعات الاقتصادية والتنموية المستهدفة، التي يرتكز عليها البرنامج في تحقيق العديد من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، وصولا لمستهدفات النمو المستدام، هذا فضلا عما يتضمنه من إجراءات وخطوات من شأنها أن تسهم في تعظيم العائد الاقتصادي مما نمتلكه من أصول وبنية أساسية في تلك القطاعات المستهدفة.

كما تضمن الاستعراض الموقف الحالي لمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين من قطاعات الصحة، والتعليم، والإسكان، وما يتعلق بتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية لهم، والمستهدفات في إطار برنامج التحول الاقتصادي الوطني حتى عام 2030، تحقيقاَ لمزيد من أهداف التنمية الاجتماعية والإنسانية، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة لهم من خلال العديد من القطاعات الحيوية.

رئيس مجلس الوزراء لتحول الاقتصادي أوجه تعزيز دور القطاع الخاص الأنشطة الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بالأسماء.. تعيين 685 معاون نيابة عامة من خريجي دفعتي 2021 و2022

رمضان صبحي

مفاجأة مدوية.. ماذا حدث في عينة رمضان صبحي؟.. حيثيات الحكم تكشف التفاصيل

غادة ضحية الاسكندرية

أمها متعرفش إنها اتقـ تلت.. أسرار جديدة في انهاء حياة سيدة الإسكندرية على يد طليقها

أسعار البيض

بعد شهور من التراجع.. قفزة مفاجئة في أسعار البيض وهذا سعر الكرتونة؟

حسام حسن ومحمد صلاح

مفاجأة في قائمة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. شوبير يكشف موقف صلاح

هيئة قضايا الدولة

قرار جمهوري بتعيين 294 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة.. ننشر الأسماء كاملة

عداد الكهرباء

حتى لا تدخل شريحة أعلى.. سجل قراءة عدادك واستعلم عن فاتورة الكهرباء

استخراج رخصة قيادة

500 جنيه تخفيضًا .. خطوات استخراج رخصة قيادة والمستندات المطلوبة

ترشيحاتنا

جانب من مشاركة رئيس البورصة

رئيس البورصة: جهود مكثفة لجذب استثمارات أجنبية جديدة

سعر الدولار مقابل الجنيه

ارتفاع سعر الدولار في مصر ختام تعاملات الخميس 1-10-2026

الدكتورة إيمان منصور نائب رئيس هيئة الاستثمار

تسوية منازعات المستثمرين: نجحنا في إنهاء 60% من النزاعات دون اللجوء للتقاضي

بالصور

ملكة جمال مصر العالمية تثير الجدل بعد ارتدائها فستان مارلين مونرو | شاهد

إيرينا يسري بفستان مارلين مونرو الذهبي
إيرينا يسري بفستان مارلين مونرو الذهبي
إيرينا يسري بفستان مارلين مونرو الذهبي

نشرة المرأة والمنوعات | أفضل طريقة لتنظيم يوم طفلك بين «الهوم ورك» ومذاكرة التقييمات والتمارين .. تحذير للأمهات من أشياء يجب تجنّبها قبل تطعيم الحصبة للأطفال

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك 4IT-EGY-T-.. صور

قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك (4IT-EGY-T-)
قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك (4IT-EGY-T-)
قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك (4IT-EGY-T-)

تطوير الأداء ودعم الأبطال.. البحوث الطبية للقوات المسلحة يستقبل وزير الرياضة

مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة يستقبل وزير الشباب والرياضة
مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة يستقبل وزير الشباب والرياضة
مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة يستقبل وزير الشباب والرياضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد